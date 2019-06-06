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普悠瑪18死尤振仲被起訴「坦然面對」　律師：不排除公開說明

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▲普悠瑪駕駛尤振仲，22日深夜遭宜蘭地檢向宜蘭地院聲請羈押，地院召開羈押庭審理時，疑似自責甚深堅決不需辯護律師，對被羈押也沒意見。（圖／記者游芳男翻攝）▲▼普悠瑪6432車次出軌翻覆，造成18死、190人受傷重大傷亡事件。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲普悠瑪駕駛尤振仲不排除對外說明。（資料圖／記者游芳男攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

普悠瑪翻車案至今已經7個月，宜蘭地檢署6日偵結，司機尤振仲被依過失致死起訴，台鐵局機務處副處長、台鐵局綜合調度所所長，也都分別被起訴，而歷任的台鐵前局長周永暉、范植谷、鹿潔身則不起訴處分。尤振仲透過律師表示，會坦然面對，也承諾會對外說明，但今天不會對此有相關回應，台鐵也表示收到相關資料之後，會再對外說明。

司機員尤振仲律師閻道至表示，目前都還沒收到起訴書，剛剛看地檢署直播影片好像都是一段一段上傳，這兩天或這星期都還不會有回應，尤振仲已表達會坦然面對司法調查，尤振仲也承諾會對外說明，不排除公開說明的可能性，但這些都還沒有決定，還要等開會後再決定，是否由他本人出來也不確定，一有消息律師會主動告知。

請繼續往下閱讀...

▲▼18人罹難、267人傷的普悠瑪案　宜蘭地檢6日將重大說明？！。（圖資料照／記者游芳男攝，下同）

▲普悠瑪翻車造成18人罹難，至今仍是許多台灣人心中的痛。

司機尤振仲去年12月曾召開「普悠瑪號6432列車司機員尤振仲記者會」記者會，初步對外釐清事故和發表「939字聲明」，強調完全無法接受人為超速的認定。

聲明內文如下：

大家好，我是普悠瑪6432列車駕駛員，尤振仲。經醫生評估，我目前仍然需要靜養，還無法親自向大家道歉與說明，因此，還是先委託律師代為發言，請大家見諒。以下是本人親立的聲明內容：

一、 此次普悠瑪事件攸關全體人民的安全，甚至現在仍然有許多普悠瑪列車正在行駛，你我的家人都有可能坐在上面。我是一名駕駛員，只能盡量就我的第一線駕駛的經歷作說明，但究竟列車機械設備的故障情形如何，只能仰賴專家的判斷。針對行政院調查小組的第一次跟第二次調查報告的結果，有許多與我認知不同的地方，我掙扎了很久，還是決定鼓起勇氣，在已經公開的資訊範圍內，提出以下幾點想問題與說明：

(一) 當日列車過武荖坑橋後，按照該路段速限，我將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速。但調查報告卻指出，電門把手從我出羅東站後直至出事前，都放置在刻度時速140公里。

(二) 意外發生前，我持續嘗試排除故障，最後一次復位完成後，我轉身隨即發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台造成更大損傷，因此，我緊急做了緊韌動作，試圖讓列車傾倒出軌。但調查報告指出，沒有任何煞車跡象。

(三) 聯合報新聞網流出的行調通聯紀錄，調查報告中寫的通聯紀錄，以及我記憶中的通聯過程，存在許多重要關鍵之處有所出入，我懇請當局公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。

(四) 我還有家庭要顧，不僅深怕錯過子女的成長，也害怕父母要白髮人送黑髮人的痛苦，我不可能拿自己和旅客生命開玩笑，我實在沒有任何需要超速而甘冒如此風險的動機。因此，我完全無法接受人為超速的認定。

二、 自10月21日事發至今，對我來說，每一天都是痛苦與折磨，我知道，我的道歉無法挽回什麼，但請容許我再次對於罹難者、傷者、以及家屬們，說一聲對不起，我真的很抱歉。這次意外，是所有當日6432乘客、家屬以及我此生心中永遠無法磨滅的傷痛，我道盡事實，說明真相，承諾絕不會逃避，我懇求，本次事件的調查，千萬不能以利益高於人命的考量出發，更不能先射箭再畫靶，我由衷地希望能還原真相，未來能給社會大眾一個安全的乘車環境。

三、 最後，真的很感謝罹難者家屬、乘客、社會大眾以及媒體朋友們給予我的關懷和鼓勵，謝謝大家，我會勇敢的走下去。

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關鍵字：尤振仲,普悠瑪,司機員,閻道至

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