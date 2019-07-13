普悠瑪案擬提告「律師傳被敵方挖走」　台鐵局緊急澄清

▲普悠瑪翻覆釀成18死，台鐵向日商求償遭拒。（圖／ETtoday資料照）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪6432次列車去年10月21日發生翻覆意外，總共造成18人死、267人受傷，暴露出主風泵異常卻長期未改善，台鐵向得標商日本住友商社究責求償被拒絕，因此打算提告，現在傳出台鐵近日找律師研商時，發現原本協助台鐵的兩家知名律師事務所卻被日本住友商社挖走，只能趕緊找新的律師事務所，最快8月提告。台鐵對此澄清，與兩家律師事務所並無正式往來，原本的律師事務所仍繼續協助中，沒有資料外洩、挖角等問題，未來仍會繼續研商。

翻車意外發生後，台鐵調查發現，普悠瑪號通車前，得標商日本住友商事和車輛製造商日車公司委託英國勞氏IV&V（獨立第三方單位驗證及確認）失職，普悠瑪號維修手冊針對主風泵用詞不同，包括主風泵、風泵、空壓機等，IV&V卻未發現， IV&V提供的普悠瑪號驗收單上，也沒有將ATP遠端監控系統納入。

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▲台鐵6月時向得標商日本住友商社究責求償被拒絕，最快預計8月提告。

台鐵6月時曾表示，日商回文內容全是推卸責任，宣稱其責任都已經完成並把問題都推給台鐵保養，但日車公司當時也自己發布新聞稿承認ATP遠端監控系統並未接線，有人員疏忽，「日商回文內容看得讓人生氣，也毫無誠意。」

台鐵原本預計在6月初與律師研商，決定走司法途徑提告，並將日商4.3億元保固保證金當成談判籌碼。沒想到，外傳台鐵再找律師事務所時，事務所卻說「無法再幫台鐵」，同時告知台鐵「已與住友商社合作」，台鐵擔心手上握有的資料與籌碼被日方掌握，現在只能緊急找新的律師事務所合作，最快8月提告。

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