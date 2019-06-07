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「普悠瑪罹難者」台鐵賠每人1570萬　超越復興空難！創國內運輸史上最高

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲「普悠瑪罹難者」台鐵賠每人1570萬，超越復興空難！創國內運輸史上最高。（圖／記者宋良義攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵2018年10月普悠瑪翻覆案造成18人罹難、267人受傷，至今經過7個月的調查及協調賠償，台鐵目前決定給每位罹難者家屬1570萬元賠償金，金額已經超越了復興航空的1490萬元，創下國內交通事故史上最高的賠償金金額，不過目前罹難者家屬還沒有接受。

根據了解，交通部今年1月與普悠瑪事故的罹難者家屬協商賠償，台鐵最開始提出給罹難者每人理賠1075萬元，但罹難者家屬認為「不該比復興空難1490萬元還低」所以不接受；交通部長林佳龍後來決定加碼至1320萬元，但雙方經過4個多月的協商後仍無共識。

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▲▼普悠瑪翻覆。（圖／記者柳名耕攝）

▲台鐵已經向罹難者家屬提出每人理賠1570萬元，金額創下國內交通事故史上最高紀錄。（圖／本報資料照片）

台鐵表示，為了避免發生傷亡意外後，支付賠償金造成營運困難，公司平常都有投保相關的責任險，普悠瑪翻覆案發生後，他們考量事故是自身錯誤造成，因此決定將保險賠償給台鐵局的，每位罹難者的250萬元全數賠給罹難者家屬，交通部目前也已經批准此提案。

台鐵現在已經向罹難者家屬提出每人理賠1570萬元，創下了國內交通事故史上最高的賠償金額，但目前罹難者家屬仍在考慮中、尚未接受。至於傷者方面，台鐵目前已經成功與37人達成和解，104人已經送資料準備和解，剩餘的傷者仍在協調。

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關鍵字：普悠瑪,尤振仲,台鐵,普悠瑪翻覆,賠償金

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