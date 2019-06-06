普悠瑪翻覆3台鐵前局長不起訴！　交部：督導不周仍懲處





▲普悠瑪翻車事故至今仍歷歷在目，現在大家最關心後續相關人員懲處。（資料照／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

普悠瑪列車第4632車次去年10月21日發生翻覆意外，造成18人罹難，宜蘭地檢署歷經7個多月追查，全案偵結，起訴台鐵局機務處柳姓副處長、吳姓綜合調度所長及尤姓司機員等三人，台鐵前局長周永暉、范植谷、鹿潔身不起訴處分。交通部表示，尊重司法單位的調查及起訴的決定，但前三任局長仍應負起督導不周的行政責任，將在行政責任調查獲核定後懲處。

交通部表示，林佳龍部長指示加強就主風泵檢修、ATP遠端監視系統、普悠瑪列車採購及驗收等層面釐清問題及究責，因此展開行政責任調查，加重並擴大主管級人員的懲處。交通部說，宜檢雖認定前三任局長無涉刑事責任不起訴，然仍應負起督導不周之行政責任，因此交通部仍將在行政責任調查獲核定後進行懲處。

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另一方面，交通部也將全力支持家屬的訴求，配合行政院「國家運輸安全調查委員會」成立後，就本起事故重啟調查。

交通部指出，林佳龍部長數度與罹難及受傷者家屬懇談，除主張提高賠償金額度，也要求從優從速協助傷者賠償，協助傷者復原；另也正在研商對車商求償及扣抵保證金的談判。交通部表示，台鐵除已改善人員訓練及列車檢修SOP，也已加速辦理彎道安全改善等工程。針對宜檢偵結所公布的資料，交通部也將審慎檢視，作為接下來提升安全及內部檢討的參考依據。