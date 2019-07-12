小王畸戀人妻「我心已給了你」…甜蜜畫愛定情！挨告後改口：只是妹妹

▲藍男畸戀人妻，還傳訊「我的心已經給了你」。（圖／翻攝PEXELS）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名藍姓男子不顧自己已婚身分，與另名蘇姓人妻展開畸戀，還在LINE對話中互傳鹹濕內容，「我的心已經給了你」、「只因我選擇了你」；而蘇女也熱情回應，「我只知道你是我老公」。荒謬對話曝光後，蘇女丈夫呂男怒不可遏，但顧念妻子聲譽，最後仍是大器選擇原諒，孰料藍男不甘戀情告吹，持續糾纏蘇女，甚至屢屢傳訊向呂男挑釁，最後呂男只好一狀告上法院，並求償100萬元。

判決書內容指出，蘇女於105年5月份與呂男結婚，平時在一家保齡球館任職，因而結識時常前往消費的藍男，雖然2人皆有家室，且藍男之妻還罹患乳癌需人照料，但2人愛苗仍是一發不可收拾，時常外出約會看電影、吃飯、甚至多次同住汽車旅館過夜。

藍男供稱，自己早在105年間就已與蘇女結識，但2人的感情直到107年才開始升溫。107年9月8日，2人的愛苗已然滋長，當時蘇女曾向藍男表示，自己與丈夫感情不睦，還滿是愛意地在藍男手上畫下愛心、並押上日期，甜蜜地將當天訂為2人的紀念日，並稱如若到9月25日手上的字跡仍未消失，將要給藍男「一個大驚喜」。

事後2人感情越來越濃，藍男得知蘇女心情不佳後，還陪著她到汽車旅館開房過夜，並送包包撫慰蘇女心靈，就連該年七夕情人節時，藍男也應蘇女要求，送上1支玫瑰表達愛意，2人相處與一般情侶無異，甚至還透過LINE互傳鹹濕對話，藍男先傳來「你簽字，我一定簽字，我會清楚明白地告訴她（藍妻），因為我的心已給了你」、「她的任何要求，我都會盡力彌補她這些年的苦，只因我選擇了你！」而蘇女也甜回「是你自己的脾氣問題，我管你是誰，我只知道你是我老公！」

在得知妻子出軌、看到2人逾矩的對話後，丈夫呂男內心痛苦不已，雖無法證明妻子是否有與藍男發生性關係，但2人交往互動已經超出容忍範圍，呂男為此身心疲憊，夜夜皆得靠藥物才能入眠。原本呂男想提告討回公道，但蘇妻在戀情曝光後已回頭認錯，顧念她的名譽，呂男因此心軟選擇原諒；豈料藍男仍是糾纏不休，甚至數度挑釁，最後呂男不得已只好提告，並求償100萬元。

針對指控，藍男則否認自己「糾纏不休」，表示是蘇女訴苦與丈夫感情不睦，為了協助她躲藏呂男，還幫她在外租屋，並添購日常所需物品等，2人就在租屋處展開為期短短10天的同居生活；而在這段期間中，蘇女洗澡、如廁時均不關門，藍男稱「我知道她在暗示什麼」，但自己因自律神經失調而服用藥物，已經不能人道，因此2人僅有親吻，「而且我只把她當妹妹看！」

桃園地院審酌時，法官認為藍男舉動、訊息內容已經明顯逾越一般常人正常社交程度，且2人還留下接吻等親暱合照，踰矩程度已非配偶所能容忍，對比藍男提出的「妹妹說」，顯不足採信，經衡量兩造經濟能力、學歷、被告加害程度等一切情況，最後判處藍男應賠償10萬元。