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18歲嫩妹寫出「逼真性愛故事」　老師找來問話爆出「4年暗黑裸奴生活」

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▲兒童,性侵害,創傷,悲傷,陰影。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女學生14歲開始就被「類老爸」接送上課，發生關係。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名43歲的男子隱藏了自己的年齡身分，多次在交友網站上尋找「未成年女孩」下手，以突破青春期女孩的脆弱心靈，來滿足自己的私慾。其中一名當時14歲的女學生，透過了網站認識男子後，4年來成為對方的洩慾對象，還以為自己遇見真愛，直到在英文課上寫出一個故事，被老師發現異狀全案才曝光。

根據英國《每日郵報》報導，已經是為人父、身為公司經理的休斯（Gareth Hughes）透過網路認識了當時年僅14歲的女學生，在突破對方的心防後，開始和女學生約會、接送上下學，但這些背後都是為了滿足自己有戀童的癖好。不久後，女學生就被休斯帶去發生性關係、甚至出現性虐的狀況。

▲休斯對14歲女孩非禮4年。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲休斯對14歲女孩非禮4年。（圖／翻攝自當事人臉書）

女學生甚至還將休斯帶回家中吃晚餐，以為這樣的關係是正常的。直到女學生18歲時，在英文課堂上寫出一個關於性關係的故事，老師察覺有異，詢問「這樣的靈感怎麼來的？」整件事情才曝光。

女學生事後告訴家人自己這四年的遭遇，甚至說出當時將休斯帶回去吃晚餐後，兩人甚至還發生了關係，讓女學生家人相當驚訝決定報警，到了當時才知道原來這4年的關係是一種「性侵」的狀態。警方表示，休斯當時一周會有3次去學校找女學生，並也拍攝兩人發生關係的影片、照片。

法院開庭時表示，休斯不僅對一個女孩下手，甚至還多次要求未成年女網友拍裸照，明顯就是有戀童的情節，甚至還向女生謊報自己的年紀，不僅在手機就連電腦內都有許多不堪入目的色情照，訊後判刑6年8個月。

ET快訊
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