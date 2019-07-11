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5歲女童遭家暴眼睛發紫腫到剩一條縫　媽掰：從樓梯摔下去

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

泰國一名5歲女童疑似遭到母親家暴，雙眼被打到紅腫發紫，眼睛甚至只能睜開一條縫，讓社會大眾看了相當不捨。但女童的23歲生母接受警方偵訊時強調，自己的確有打過小孩，不過，女兒眼睛的傷勢是因為玩耍時跌下樓梯，想帶去看醫生卻沒有錢，只好自己買藥來餵，並非刻意虐待。

綜合泰國媒體報導，這名來自帕巴登縣（Phra Pradaeng）的5歲女童，臉部、眼睛、嘴唇以及身上都有明顯瘀傷，尤其是一雙眼睛嚴重紅腫到發紫，勉強只能睜開一點點縫隙，面對警方等相關人員詢問，她表情僵硬，似乎還很害怕。

▲▼女童,受虐,受暴,性侵。（示意圖／CFP）

▲女童對警方說，身上的傷是媽媽打的。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

23歲的母親到案後坦承出手打過小孩，但眼睛的傷勢並非她打傷的，而是女兒玩耍時不小心跌下樓梯，雖然很想帶去看醫生，無奈家中經濟困頓，沒有錢就醫，只好自行買藥餵食。

而25歲的繼父起初承認孩子的眼傷是他造成的，後來又改口指控是妻子打的，對方脾氣暴躁，不僅孩子遭殃，就連自己有時也會挨揍，一開始挺身而出頂罪，也是出於對妻子的愛，捨不得與母女倆分開。

▲一般樓梯並沒有考量到行動不便者，行走上較危險。（圖／取自pixabay）

▲女童母親說是孩子自己跌下樓梯摔傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

當地記者前往女童家訪問鄰居，一名建築工人透露，大家常看到母親打女兒，幾乎每天都會聽到房子裡傳來一聲巨響，猜測可能是孩子被抓頭撞牆。

由於女童說過「是被媽媽打的」，但帕巴登縣警方尚未掌握確切的證據，目前已先將孩子安置到安全的地方接受治療，後續會再進一步查證，盡快釐清究竟是誰動的手，並讓施暴者負起相關的法律責任。

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關鍵字：泰國,家暴,虐童,東南亞要聞

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