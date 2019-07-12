毀滅性「巨雷閃電」狂襲希臘　驚悚強光嚇壞遊客…窩五星級廁所避難

▲希臘北部氣候異常出現恐怖的天打雷劈。（圖／翻攝自Youtube）

國際中心／綜合報導

氣候異常的現象，除了高溫頻頻破記錄外，寒帶地區的均溫也逐年提高。近日在希臘北埔的塞薩洛尼基（Thessaloniki）的哈爾基季基州（Halkidiki）竟出現宛如電影情節般的巨大龍捲風，當地立刻出現罕見的暴雨、冰雹，有遊客記錄下這大自然異常的瞬間，直呼「根本就不是正常的氣候」。

根據英國《每日郵報》報導，48歲的吉爾克里斯特（Andy Gilchrist）10日和妻子、女兒在當地的五星級飯店「Ikos Oceania」喝著咖啡享受假期，卻沒想到在遠處突然看到從天際往下的天打雷劈，巨閃的亮光及聲響嚇壞了妻女和其他觀光客。

這時餐廳的服務生要求大家立刻進到室內，外面也立刻出現暴風，工作人員將就收拾後也進到室內避難，吉爾克里斯特的老婆與9歲女兒與另外5名女遊客跑進廁所避難，現場氣氛相當緊張，眾人都擔心會引發大災難的發生。吉爾克里斯特表示，這是自己第一次這麼靠近拍下打雷的瞬間，風速相當快又大，時速至少有160公里。

目前哈爾基季基州已經進入緊急戒備狀態，前一晚短短的暴風掃過，造成至少10人喪命、超過百名遊客、當地居民受傷，包括有捷克的夫妻因為強風吹走車子而喪命、2羅馬尼亞人因為餐廳屋頂坍塌遭到壓死、2俄國人遭到樹木壓死。