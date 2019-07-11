分裂仍能贏蔡英文？　朱立倫：國民黨不團結　2020可以直接打包了

▲朱立倫接受《新聞大白話》節目專訪。（圖／翻攝自Youtube／新聞大白話）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調第4天，有媒體民調顯示國民黨就算分裂，仍能勝選2020。對此，前新北市長朱立倫11日強調，「國民黨只要不團結，2020等於拱手讓人，可以直接打包了」，認為總統蔡英文才是國民黨最難打的對手，絕對不能低估。

根據旺中媒體集團8日公布的民調，高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、總統蔡英文和台北市長柯文哲四人互比時，韓國瑜仍以36.4％支持度，贏給郭台銘的21.7％，蔡英文的14.7％和柯文哲的15.5％，顯示就算國民黨在初選後分裂，也不見得會輸給蔡英文。

朱立倫11日接受TVBS《新聞大白話》節目專訪，強調「國民黨只要不團結，2020等於拱手讓人，可以直接打包了」，他認為，蔡英文才是國民黨最難打的對手，絕對不能低估。

朱立倫以中選會主委人事為例，指出過去從李登輝、馬英九到陳水扁政府時代，都不敢任用民進黨籍或國民黨籍的人擔任主委，「蔡英文卻連演都不演，直接派李進勇」，他也批評日前蔡政府修《公投法》將公投與大選脫鉤，近期還修《國安法》、推動《中共代理人法》等，直指這些作為都是為了保證蔡英文2020能勝選，「反正她明年選贏後再改回來都沒關係。」

朱立倫說，民進黨最大的特色就是「三秒膠式的團結」，為求勝選不擇手段，「你看賴清德還有聲音嗎？當初反對蔡英文的人還有聲音嗎？」他認為，現在民進黨已經全黨團結，到明年選舉前，民進黨操作種種抹黃、抹黑、抹紅等戰略，也都將一一出籠，呼籲國民黨必須團結。

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