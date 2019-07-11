4架F16戰機伴飛！蔡英文：台灣是國際好品牌要讓國人知道

▲總統專機由F16戰機伴飛。（圖／翻攝自蔡英文IG）

記者陶本和、蔣婕妤／紐約-台北連線報導

總統蔡英文11日中午出發展開為期12天的自由民主永續之旅，前往台灣在加勒比海的友邦國家，包含海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞，期間也將過境美國紐約及丹佛。這次出訪首站將停靠紐約，總統專機由4架F16戰機伴飛，蔡英文在機上與訪團成員簡單談話時提到，希望把「台灣是國際好品牌」這件事透過出訪讓國人知道。

蔡英文任內第七度出訪，由空軍第五聯隊出動4架F16戰機伴飛，不過因為天候不佳，加上氣流不穩定，導致不同於過去伴飛，戰機並未太靠近總統專機，但仍護送專機離開台灣領空的任務。

相較於上一次蔡英文出訪南太友邦，戰機近距離貼近專機，這次受到天候與氣流影響，仍保持一定距離；從專機上往外看，雲霧濃厚，戰機也不是很清楚。

蔡英文IG帳號下午發文貼出F16戰機伴飛照片。她介紹，「空軍同仁從花蓮出動4架F16 戰機伴飛，大家有沒有發現，戰機的直尾翅有一個紅點，那是阿美族的『馬拉道』太陽神圖騰。﻿馬拉道是阿美族篤信的戰神與守護神，謝謝辛苦的空軍同仁，守護我們平安出發。」

另外，蔡英文出訪前先在桃園機場發表「自由民主永續之旅」行前談話。她表示，這次出訪要把台灣價值與全世界分享。飛機上，小英與訪團成員簡單致詞時提到，很感謝這次規劃出訪行程的所有同仁，大家在過去兩三週壓力都很大，很多人熬夜沒有睡，不過為了台灣的外交，請大家打起精神、上緊發條，在這12天一起來打拼。

蔡英文說，要感謝這次隨行的記者朋友，希望大家能把台灣為國際社會努力的點點點滴報導給國人，「把台灣是國際好品牌讓國人知道」。針對華航機組人員，蔡英文也致謝，「你們是這次出訪拼外交團隊的一員，我們在前線努力，你們就是最重要的後勤，有大家的服務，讓我們更有元氣和精神，為台灣走出去的使命而努力」。

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