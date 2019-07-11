　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

這已是國際趨勢！　陸委會回應「中共代理人」修法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／採訪報導

總統蔡英文日前在臉書PO文表示，會繼續努力完成「中共代理人」的修法，引起外界討論。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在11日舉行的例行記者會上強調，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，紛紛制定反滲透法、外國代理人法等法律，「這已是國際趨勢。」

▲▼立法院臨時會 台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案三讀 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法日前通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正提到，現行遊說法、政治獻金法、公職人員選舉罷免法等相關法律，已明文禁止中國大陸從事相關活動，但對於透過「代理人」來進行這些違法活動的相關規範卻付之闕如，基於規範填補的完整性，並參酌國外立法例，體認到現有法制的不足，有予以強化的必要性。

邱垂正表示，陸委將會積極配合民進黨團所提之修正草案，現階段優先推動兩岸條例有關「禁止中共代理人」之修法，並支持未來在相關的法律，也應將其他境外代理人納入規範。

對於外界質疑推動修法是進行「綠色恐怖」、開倒車的行為，邱垂正說，民主、自由、法治是所有臺灣人民所珍視的價值，政府會堅持守護，並保障人民的基本權利。他還提到，「對於具有受中共指示或委託的代理關係，同時具有危害國家安全或主權行為，才是受規範限制的對象，相信未來能夠透過各方溝通，找到社會共識。」

▲▼蔡英文表示，國安五法最後一塊拼圖完成。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文5日在臉書上發文表示會努力完成「中共代理人」修法。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

邱垂正強調，在立法過程中，政府會廣泛聽取學者專家與社會各界意見，力求嚴謹明確的立法，並經由立法院就相關修正草案的充分討論，形成整體政策方向及凝聚社會共識，以期建立合憲合法、完善可行及明確嚴謹的民主防衛機制，維護兩岸健康有序的交流。
 

ET快訊
快訊／楊丞琳發聲了！　甜曝喜訊「祝福我們都收到了」
快訊／IDF戰機疑機械故障！　迫降台中清泉崗機場影響航班
年收破百+正常上下班！他趁亂提離職「結局慘烈」　剩3條路嘆：
12歲女童肚痛竟「懷孕19週」淚曝4次性侵真相　驗百人DNA
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：陸委會,邱垂正,蔡英文,兩岸人民關係條例,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦批軍售「引火燒身」　陸委會回嗆：維護和平的必要防衛

才結婚5天！她感冒就醫「確診血癌」　丈夫一聽立刻失聯

這已是國際趨勢！　陸委會回應「中共代理人」修法

趁深夜闖「秦漢墓葬區」！4嫌犯聯手盜古墓...意外挖出30件珍貴文物

香港高鐵新增14站直達大陸58城市　陸客：猶如打通經濟命脈

不可靠實體清單近期將公布　高峰：「守法合規」外企不必擔心

《聯合早報》：陸慷將轉調外交部美大司司長　華春瑩本月升新聞司長

投訴鄰居養1狗2貓！他家窗外秒現「貞子驚悚照」狠瞪…崩潰了：警察也不幫

華聞快遞／強化增值稅改革2個月！甘肅減稅超過15億元人民幣

找女友辨別深淺！色盲男「自製9千元偽鈔」秒遭逮　警傻眼：太假

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

國台辦批軍售「引火燒身」　陸委會回嗆：維護和平的必要防衛

才結婚5天！她感冒就醫「確診血癌」　丈夫一聽立刻失聯

這已是國際趨勢！　陸委會回應「中共代理人」修法

趁深夜闖「秦漢墓葬區」！4嫌犯聯手盜古墓...意外挖出30件珍貴文物

香港高鐵新增14站直達大陸58城市　陸客：猶如打通經濟命脈

不可靠實體清單近期將公布　高峰：「守法合規」外企不必擔心

《聯合早報》：陸慷將轉調外交部美大司司長　華春瑩本月升新聞司長

投訴鄰居養1狗2貓！他家窗外秒現「貞子驚悚照」狠瞪…崩潰了：警察也不幫

華聞快遞／強化增值稅改革2個月！甘肅減稅超過15億元人民幣

找女友辨別深淺！色盲男「自製9千元偽鈔」秒遭逮　警傻眼：太假

快訊／IDF戰機迫降清泉崗　空軍司令部：僅輪胎嚴重磨損

馬大偉解盤／太空人@遊騎兵　「拆」莊買遊騎兵

潔癖歐告「站著泡澡」超乖巧！　腳痠露圓滾滾無辜大眼萌翻網

吳慷仁認了「婚姻恐懼症」　點出4大問題：別找我當伴郎！

蛋魚肉掌心大！孩子長超高「飲食6指南」曝...時機錯過就沒了

桃園打卡地標「紅色巴黎鐵塔」洗版IG　華泰名品城今夏送出美國、歐洲來回機票

佛州迪士尼樂園驚傳狂犬病　當局籲民眾勿接觸野生動物

孫協志爆戀上小11歲夏宇童　經紀人「2點聲明」：若有喜事一切祝福

野兔咚咚過馬路…下一秒「大字形飛高高」　Google街景全都錄

大聯盟新花招　獨盟測試電子好球帶、盜一壘規則

大陸熱門新聞

2房客拐走9歲女「當花童」輕生..

國中被班導踹頭！20年後他賞巴..

「20÷2X=5，X=？」家長..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

12歲女童被揭「懷孕19週」...

海歸萌妹遭「凌虐＋推下懸崖」慘..

屁孩電梯內小便　她慘遇「鬼片情..

年輕媽媽公車「掏奶哺乳」被看光

母丟手機「彈到」女兒　害脾臟破..

追求女神店員　他噴光7000元..

短褲男玩眼鏡請朋友拍片上傳　下..

曾一腳踢暈對手　練喻軒約館長：..

老公「連6喊剎車」　三寶老婆：..

富二代砸10億追求　女神卻跟洋..

更多熱門

相關新聞

民進黨防大陸「文化新霸權」　朱立倫：蔡英文有點走火入魔

針對民進黨主席卓榮泰指大陸透過影視作品輸出形塑「亞洲文化新霸權」，前新北市長朱立倫11日受訪時表示，台灣是民主自由的環境，應該要正向看待兩岸在影視產業上的合作，他直言民進黨動不動就說「紅色產業鏈」、「國家安全」等意識形態，「我感覺蔡英文為了勝選，有點走火入魔了。」

4架F16戰機伴飛！蔡英文：台灣是國際好品牌要讓國人知道

蔡英文出訪喊3主張：帶領國家走出去是總統最重要任務

現代「灰姑娘」遭毒打逼做家務 「仙女」生母怒奪回撫養權

蔡英文開箱爆紅！空姐甜秀出訪專機超Q「台灣頸枕」

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面