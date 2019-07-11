這已是國際趨勢！　陸委會回應「中共代理人」修法

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／採訪報導

總統蔡英文日前在臉書PO文表示，會繼續努力完成「中共代理人」的修法，引起外界討論。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在11日舉行的例行記者會上強調，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，紛紛制定反滲透法、外國代理人法等法律，「這已是國際趨勢。」

▲立法日前通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正提到，現行遊說法、政治獻金法、公職人員選舉罷免法等相關法律，已明文禁止中國大陸從事相關活動，但對於透過「代理人」來進行這些違法活動的相關規範卻付之闕如，基於規範填補的完整性，並參酌國外立法例，體認到現有法制的不足，有予以強化的必要性。

邱垂正表示，陸委將會積極配合民進黨團所提之修正草案，現階段優先推動兩岸條例有關「禁止中共代理人」之修法，並支持未來在相關的法律，也應將其他境外代理人納入規範。

對於外界質疑推動修法是進行「綠色恐怖」、開倒車的行為，邱垂正說，民主、自由、法治是所有臺灣人民所珍視的價值，政府會堅持守護，並保障人民的基本權利。他還提到，「對於具有受中共指示或委託的代理關係，同時具有危害國家安全或主權行為，才是受規範限制的對象，相信未來能夠透過各方溝通，找到社會共識。」

▲蔡英文5日在臉書上發文表示會努力完成「中共代理人」修法。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

邱垂正強調，在立法過程中，政府會廣泛聽取學者專家與社會各界意見，力求嚴謹明確的立法，並經由立法院就相關修正草案的充分討論，形成整體政策方向及凝聚社會共識，以期建立合憲合法、完善可行及明確嚴謹的民主防衛機制，維護兩岸健康有序的交流。

