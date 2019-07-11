兩人意外合體！和韓國瑜聊到一半拿出小本子寫...王金平：約了另一個約會

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

退出國民黨初選的前立法院長王金平，11日南下參加高雄義消防總隊顧問團餐會，預定晚上6點半到場，而高雄市長韓國瑜則是安排7點出席，兩人預計相隔約半小時先後來到會場，但沒想到王金平遲到，卻跟韓國瑜一起現身，也讓現場所有人都超訝異，王金平提到，韓國瑜是特地等他一起上來，至於聊了什麼，王金平說，他們約定了另一個約會。

▲王金平、韓國瑜兩人同時現身會場。（圖／記者洪正達攝）

▲兩人不時交頭接耳聊天。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄義消防總隊顧問團餐會邀請兩位大來賓，原本預計王金平6點半現身，韓國瑜則是7點，不過王金平卻遲到，就當大家好奇兩人是否會同台，王金平和韓國瑜就一起從電梯走了出來，肩並肩一起到會場。王金平事後受訪，他提到「他(韓國瑜)知道我要來，他在樓下等我一起上來，聊隨便聊啊，什麼事都可以聊」。媒體問看到韓國瑜有嚇一跳嗎？王金平拉高分貝說「不會啦，怎麼會」。

▲王金平拿出小本子記東西。（圖／記者洪靖宜攝）

兩人坐在位置上時不時交頭接耳，王金平甚至拿出一個小本子，寫了又寫，到底是寫了些甚麼？王金平說「我們另外有一個約會，大家喝一點小酒」，至於兩人後續有無合作可能？王金平笑說「現在不談這個啦！」，那是否會幫「打火兄弟」郭台銘拉票？王金平則說「沒有啊！你知道我從頭到尾都沒有談到選舉的事啊！」。

▲前立法院長王金平。（圖／記者洪正達攝）

不過媒體問是否會繼續選總統？王金平卻說「以後再說吧！」，相對王金平有問有答，韓國瑜則完全無回應媒體問題，全部都回應「明天明天」，要所有的問題明天再回答。