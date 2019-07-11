農舍爆違建…李佳芬4聲明滅火　結果出爐「確定也違建」

▲韓國瑜妻子李佳芬發出4點聲明滅火。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬位於雲林的農舍爆出違建爭議，縣府卻過了6天都沒到場會勘，韓國瑜強調「沒特權、禁得起檢驗」，李佳芬也發出4點聲明，喊話「如果不是違建，就請縣府盡快認定、對外公布」，現在會勘結果出爐，證實「農舍有農地沒有農作、主建築也確實有增建，限李佳芬1個月內改善，否則將移送相關單位懲處」。

韓國瑜夫婦的豪華農舍日前爆出違建疑雲，李佳芬為了避免外界疑慮，火速請人拆除主建物外的「車庫」和「運動館」，但仍遭質疑農舍不僅附屬建物是違建，就連主建物占地都明顯超過10%建蔽率，不符合農舍興建規定，和原本送審的測量圖相比，「變胖又變高」；對此，雲林縣長張麗善曾稱「絕對依法行政」，然而6天過去，都不見縣府相關單位到場會勘，引發外界批評。

▲韓國瑜夫婦在雲林古坑的豪華農舍遭爆違建。（圖／翻攝Google Map）

韓國瑜11日上午受訪時稱「我們禁得起檢驗，不會有任何特權」，強調就是「拆了一個籃球架」；李佳芬也發出4點聲明，強調房子是我買的、不是我蓋的，涉及違建的部分已經主動雇工拆除，如有任何違建疑慮，也願意配合拆除，但「 如果主建物不是違建，那麼就請雲林縣政府盡快認定，而且對外公布」。

雲林農業處長張鴻猶11日下午表示，建設處已經到農舍實勘，指出農舍「有農地沒有農作、建築確實有增建的部分」，會請李佳芬限期1個月內改善，如果改善不合規定，將移送地政處做相關懲處。



李佳芬4點聲明全文：

1. 這間房子是民國88年完工，我本人於91年向原住戶購買。是我買的，不是我蓋的。

2. 主建物合法購買登記，使用執照完全沒問題。買了之後增建是為了給小朋友作運動場地，因發現可能涉及違建，我們已經主動雇工拆除。

3. 我們願意配合縣府會勘，如果有任何違建疑慮，我們也都願意配合拆除。一切以合法為唯一標準。

4. 如果主建物不是違建，那麼就請雲林縣政府盡快認定，而且對外公布。