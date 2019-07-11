國稅局查罷韓煎餅店水錶！　老闆補辦「營業登記證」列輔導

▲罷韓煎餅店先被房東要求搬走，現又傳出國稅局也找上門。（圖／東森新聞）



記者李唯甄／高雄報導

高雄鹽埕區「罷韓」煎餅店，日前因韓粉誤闖店裡引發口角、鬧上新聞版面，風波延燒多日。煎餅店老闆10日深夜PO文，爆料自己「被罵到精神耗弱」就醫，也透過議員表示房東不願再租他店面，「要他搬走」，現在又傳出就連國稅局都上門，要求店家申請營業登記證，另外恐怕還得補繳營業稅。

煎餅店業者10日在臉書PO出「10個對不起」，稱自己連日遭謾罵導致精神耗弱，已經赴身心科就醫，還透過民進黨議員黃文益轉述自身情況，業者表示，自從觀光日之後就遭到韓粉攻擊，都要吃安眠藥才能入睡，自己也開始出現幻聽、幻覺、胃食道逆流，「連過去從沒發生過的便秘也發生了」。

▲國稅局指業者已經來申請營業登記證，也不需要繳營業稅。（圖／翻攝自廣德家粉絲專頁）

業者除了就醫，也自爆房東拒絕再把店租給他、「希望他搬走」，聲明中也提到「無法營業」，情況慘烈；而日前店家遭網友直擊「沒開發票」，現在也傳出國稅局找上門，要求業者儘速申請營業登記證，而且要研究是否需要補繳營業稅。

對此，高雄國稅局表示，煎餅店業者已經前來補辦營業登記證，因為仍在輔導期間，所以沒有罰則；另外依業者的營業情況，並不需要繳營業稅，因此國稅局這關，煎餅店算是「全身而退」。