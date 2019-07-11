初選結束再退黨！鍾小平：韓國瑜託人相勸「選上總統會改革」

▲鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平日前表態以無黨籍身分參選台北市第五選區立委，並支持台北市長柯文哲選總統，要替他串連成立後援會，投下震撼彈。鍾小平11日透露，高雄市長韓國瑜身邊重要人士轉達，要他留下來，稱韓選上總統後會改革，他決定等初選結束後再送退黨申請書。

鍾小平接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，韓國瑜身邊重要人士轉達，稱他是黨重要的中生代，希望他留下來繼續奮鬥，韓國瑜選上總統後會進行改革，「拜託我先不要退」，而鍾小平也決定看在韓國瑜的面子上，等初選結束後再退黨。

鍾小平說，只要他身為國民黨員的一天，就會挺國民黨會贏的候選人，「黨員有權利義務支持黨的參選人」，不過一旦他離開黨之後，就不會挺韓，會支持無黨籍的柯文哲。

鍾小平強調，他還是認為柯文哲很強，甚至強過所有的藍綠候選人，即使現在柯文哲在民調中沒有特別突出，但是選舉很難說，「6個月之後難講」，這是他的政治判斷。

鍾小平認為，韓國瑜「很右邊」，對於反送中稱不曉得，還到中聯辦，跟中共走太近，「我是少數中華民國派，反對統一、台獨」，因為兩者都是在消滅中華民國，他支持維持現狀的中華民國派，韓國瑜政治光譜太右邊，民調慢慢會下去；而左邊的是搞台獨的總統蔡英文，柯文哲則是在中間，「票會比較多」。