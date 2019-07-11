「富人多繳稅全民都受惠」　郭台銘：打造為富有仁社會

▲郭台銘主張徵收富人稅。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘主張，當選總統後，將徵收富人稅。他11日重申，「富人多繳稅，全民都受惠」，社會上有錢的人，可能是比較有能力的人，但更可能只是比較幸運的人，不論是何者，都不應該獨善其身，而是要善盡社會責任，幫助更多有需要的人，才能打造公平正義、富而好禮的國家社會。

郭台銘在臉書提到，過去幾十年，他的事業賺了很多錢，繳了超過四千億的稅，納稅之餘，自己也再捐一千多億元作為慈善公益，都是出於一顆取之於社會，用之於社會的心，出來選總統是因為想要做更多，想集合社會上有能力的人，一起幫助更多的人過更好的日子。

郭台銘指出，我們的社會並不反對富人存在，但希望富人能多做好事，不要為富不仁，打造為富有仁、公平正義的和諧社會，是他想要的中華民國社會，而主張開徵富人稅，不是和誰有仇，而是看到少數人有能力做更多卻不做，有更多人有需要但等不到，實在不是一個「有仁」的社會。

郭台銘更以禮運大同篇來表達他徵富人稅的理念，「人不獨親其親，不獨子其子；使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，富人多繳稅，繳比現在更多的稅，才足以讓陷於「悶經濟」的國家持續提升，讓苦於「窮忙」的全民都能受惠。