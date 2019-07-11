軍公教調薪傳由地方政府支應　柯文哲：先講好誰出錢

記者陳家祥／台北報導

明年軍公教是否調薪引發各方關注，行政院人事行政總處日前召開軍公教待遇審議委員會，但各方意見不一，甚至傳出要由地方政府來支應加薪的經費。對此，台北市長柯文哲說，有錢就加，看國家財政；至於若要由地方政府支應加薪經費？柯說，這要先講好，加薪是誰要出錢，「如果是加薪叫地方政府出的話，這下就麻煩了。」

柯文哲11日沒有公開行程，但上午在12樓外接式媒體聯訪。談到中央擬替軍公教調薪一事，柯文哲說，「這是這樣，有錢就加，看國家財政嘛」；柯說，他一直認為低薪對整個經濟事不好的，因為財富集中在少數人，他可以花的還是不多，財富平均分下去對整個效果會比較好，「所以就經濟發展的倍數效果來講，低薪是不好的。」

而回到軍公教調薪一事，外傳加薪的財源要由地方政府支應，引發不少地方政府反彈，柯文哲反問，「你說他加薪我們付錢喔？」接著強調這要先講好，這加薪是誰要出錢，「怎麼會是他們（中央）下order，我們買單？」

最後柯文哲說，上一次軍公教加薪時台北市政府還撐得過去，因為平常比較節省、財務比較穩健，「我知道如果是加薪叫地方政府出的話，這下就麻煩了，要趕快回頭看看財務能不能應付。」







▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

