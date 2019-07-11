「罷免書換1元煎餅」大戰韓粉！廣德家被告違反《選罷法》

記者柯沛辰／高雄報導

高雄鹽埕區香蕉煎餅店「廣德家」日前在觀光日推出優惠，不僅賣韓粉1000元的煎餅，還標榜只要持寫好的罷免書到店消費，就能吃到1元煎餅。6日當天，有韓粉誤闖大罵女學生，鬧上新聞版面，如今店家持續被韓粉騷擾，不僅止不住謾罵聲浪，還被控違反選罷法，可能面臨刑事責任和鉅額罰金。

高雄市長韓國瑜6日號召韓粉到高雄觀光，煎餅店「廣德家」為了罷免韓國瑜，反串推出「發大財特價」煎餅一份1000元。一名楊姓女韓粉信以為真，當場掏腰包要買，不料卻被店家引導領取罷免連署書，讓她當場傻眼，不禁好奇詢問「你（店家）在推行罷免韓國瑜是不是？」結果店家當場回應「這是我的自由阿！」

▲楊姓女韓粉準備付錢，被店家引導到前方拿罷免書。（圖／東森新聞）

楊姓女韓粉聽完無語，只留下一句「那我不買了」，匆匆離開現場。當時許多民眾笑著錄下整個過程，眼見女韓粉離去，店家還笑著說「掰掰～大姐，這樣就不能發大財囉」，隨即轉頭討論「你看，我就說吧，一句話惹怒他們」。

不久後，女韓粉愈想愈氣，返回現場用手機錄影，一聽媒體記者訪問女學生「（煎餅）一份賣1000塊，妳覺得會有人來買嗎」，她立刻插嘴「我就會，要是我就會。」沒想到被女學生反問「可是妳剛剛沒有買阿！」讓她急忙解釋「那是因為你們要罷韓...」隨後情緒失控，當場飆罵「韓國瑜哪裡不好」、「你們小孩懂什麼」、「去死吧！」

▲楊姓女韓粉發現上當，詢問店家「你們罷韓嗎？」（圖／東森新聞）

事件登上媒體版面後，廣德家6日晚間寫下3點聲明，強調店家立場很清楚：

1.我們支持罷免

2.我們不消費國旗

3.我們希望生意是長長久久的，而不是用快閃方式消費高雄

▲楊姓女韓粉折返店內，情緒失控飆罵女學生。（圖／東森新聞）

事實上，廣德家老闆5日就曾在臉書表示，為了感謝韓粉、感謝高雄觀光局邀請，希望全大高雄店家響應高雄觀光日，所以他決定「7月6、7日舉凡穿國旗裝、國旗配飾等衣服飾品，只要有中華民國國旗，「香蕉煎餅原價70 元，韓粉發大財特價1000元」，慶祝高雄發大財。

為了推廣罷免行動，店家還祭出優惠，「另外還有抵制罷免專案，只要手持剛寫好的罷免書，或有照片佐證之罷免書到本店」，兩日內都可享有1元香蕉煎餅的福利，「不免廢（雙關），那就讓我發大財。」

▲有民眾報案指廣德家違反《選罷法》，報案三聯單在臉書瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

儘管店家因此爆紅，吸引不少反韓民眾到場排隊力挺，但這樣的作法也激起許多韓粉不滿，不僅連日來粉專被謾罵灌爆，充滿恐嚇字眼，連持罷免書換香蕉煎餅的「優惠」，也被檢舉影響選罷法。

公職人員選舉罷免法第102條第二項規定，以財物或其他不正利益，行求期約或交付罷免案提議人或連署人，使其不為提議或連署，或為一定之提議或連署，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金。

目前已有民眾向警方報案，也拿到報案三聯單，後續有待警方進一步釐清。

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▲廣德家張姓老闆。（圖／東森新聞）

▼廣德家10日深夜發聲明道歉。（圖／東森新聞）