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快訊／罷韓煎餅店深夜聲明！「10個對不起」曝精神耗弱就醫：別再罵我了

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記者柯沛辰／高雄報導

高雄鹽埕區香蕉煎餅店「廣德家」日前在觀光日推出優惠，反串賣韓粉1000元的煎餅，還標榜只要持寫好的罷免書到店消費，就能吃到1元煎餅。不料6日韓粉誤闖鬧場，登上新聞版面，意外引發輿論熱議。稍早老闆深夜發聲明指出，他連日遭謾罵導致精神耗弱，已經赴身心科就醫，他願意向社會大眾道歉，「不要再罵我了」。

▲▼罷韓vs.挺韓 韓粉「護瑜」爆氣 失控嗆學生。（圖／東森新聞）

▲廣德家張姓老闆。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

廣德家聲明全文：

廣德家
-本人在此-
跟台灣所有愛台灣的人說聲真的很抱歉。

__這遲來的道歉_
真的很對不起社會大眾

只因
連夜的失眠，而遲到了；
謾罵的聲浪，而遲到了；
精神的耗弱，而就醫了。

在此獻上我十萬分的抱歉
============================
對不起-
我不應該_遵守民主意識，理應配合市長造勢團體，入內消費店家。

對不起-
我不應該_不靠黨派吃穿，只靠自己雙手，白手起家，創業生存。

對不起-
我不應該_接受媒體採訪，上電視還原真象，讓［楊女士］負面新聞重復播放。

對不起-
我不應該_享應罷免運動，挑起愛台灣人民與“假帳號”，“無頭鬼”，“國外帳號”的爭端。

對不起-
我不應該_不接受愛台人士建議，對我威脅，恐嚇的人提出告訴，選擇市長所說的［愛與包容］。
=============================
對不起-
我不應該_讓不認識的學生，以及西裝男子，入內消費，捲入這罷凌抹黑風波*對不起（美女學生）**#黃文益

對不起-
我不應該_讓愛台灣的人, 沒日沒夜的替我平反，伸張正義******謝謝大家*

對不起-
我不應該_讓辛苦的警察，因為我小市民的安全，勞心勞力* 謝謝你們，辛苦了*

對不起-
我不應該_消費其他被罷凌店家，大家應該一起團結，一起面對=*加油*

對不起_
我不應該_讓愛台灣的人，受辱自吞，獨自迎戰。****快看 #王瑞德

所有中華民國的親朋好友，台灣真的是寶島，自己要愛自己的國家，別的國家才會尊重中華民國（台灣）,我愛中華民國，我愛中華民國國旗，最後祝福高雄市市民，身體健康，身體健康，再身體健康。

親愛的親朋好友們
晚安 廣德家親筆
中華民國108年7月10日
不要在罵我了

#寒流總是會過的
#韓罷天
#天天是好天

#罷韓
#不能等
#罷韓
#不能停
#罷韓安全
#罷韓健康

#別讓五芒踐踏十二芒星
#罷韓五間店
#大家一起勇敢

#無法營業
#有時間好好謝謝大家

#無法營業
#可以一起分享一起勇敢

#無法營業
#讓我認識更多愛台灣企業

#愛台灣的企業可以私訊我
#愛台灣的企業別在這表明支持
#除非你也有勇氣面對

▲▼快訊／罷韓煎餅店深夜聲明！「10個對不起」曝精神耗弱就醫：別再罵我了。（圖／翻攝自臉書／廣德家）

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關鍵字：香蕉煎餅,韓粉,罷免,罷韓,廣德家

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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