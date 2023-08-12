80%韓粉支持侯友宜！　挺韓大將：最後20%需要韓國瑜大聲疾呼

▲韓粉到場支持侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨總統參選人侯友宜繼續南下拜訪基層，今（12）日一早前往台南興濟宮進行廟口開講，挺韓大將「挑大師」也率一百多位韓粉到場支持，挑大師受訪時指出，現在80%的韓粉都已歸隊，剩下20%的死忠韓粉需前高雄市長韓國瑜大聲疾呼，這樣他們才有可能歸隊，「韓國瑜有魅力替侯友宜拿下政局」。

挑大師受訪時提到，今天有100位韓友，一起來支持侯友宜2024總統大選，目前有80%韓友主動支持，20%還在模糊空間，未來會慢慢歸隊，因為這次選舉詭譎多變，很多人想要搶國民黨飯碗，「像強盜一樣在搶」，國民黨會一直被搶走，所以必須站出來。

挑大師說，韓粉要一一找回來，一起支持侯友宜拿下現在的政權，萬一韓粉一直迷失掉，戰局就很危險，他們自動自發站出來，一起用行動支持侯友宜，「侯定安邦、一定強國」。

至於最後的20%韓粉如何讓他們歸隊？挑大師表示，韓國瑜要做最後的努力，他一定要出來說「支持侯友宜」，但是有可能還有10％不會回來，因為他們是支持韓國瑜選總統，要為別人作嫁，是有些人捨不得，因此最後的10%韓粉是關鍵。

挑大師說，即使韓國瑜大聲疾呼，還是有鋼鐵的、死忠的不會支持侯友宜，因此最後還是要靠韓國瑜，「韓國瑜有魅力替侯友宜拿下政局」。

侯友宜今明兩天繼續南下，今在台南、明天在高雄，台南的部分，除了一早的興濟宮廟口開講，接著也到大天后宮參拜，中午則參加台南市黨部募款餐會，下午將關心蘆竹溝光電議題、蚵寮保安宮參拜、南鯤鯓代天府參拜，晚間則在台南總理大餐廳與台南市黨籍提名立委及議員餐會。



