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蘭陽紅龍果品質評鑑出爐　黃湧暉勇奪紅肉組紅龍果冠軍

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▲2019蘭陽紅龍果品質評鑑競賽，由果農黃湧暉奪下紅肉組紅龍果冠軍。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲2019蘭陽紅龍果品質評鑑競賽，由果農黃湧暉奪下紅肉組紅龍果冠軍。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受宜蘭紅龍果果農民最重視的2019蘭陽紅龍果品質評鑑競賽，10日熱熱鬧鬧的在羅東鎮農會五樓舉辦，，共有紅肉組43組、甜王組38組一較高下，結果，由果農黃湧暉奪下紅肉組紅龍果冠軍，李永信奪下甜王組冠軍。

羅東農會表示，參與品鑑會的分別有來自頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、羅東鎮等鄉鎮的農友報名參加，評鑑會由評審委員依據儀器檢測、外觀審視及品嚐評分，經過熱烈討論後，成績揭曉。

▲▼評審委員們進行紅龍果品鑑。（圖／游芳男攝，下同）

▲▼評審委員們進行紅龍果品鑑。（圖／游芳男攝，下同）

▲▼評審委員們進行紅龍果品鑑。（圖／游芳男攝，下同）

紅肉組冠軍黃湧暉、亞軍林正雄、季軍黃文貴。甜王組第1名李永信、第2名謝滄濃、第3名林義國。另，紅肉組者，由大會發予「蘭陽紅龍果」旗幟6支，讓參賽者於果園、自家或參加各項展售時，標示出我是「蘭陽紅龍果」的生產者，讓大家前來選購。

羅東農會指出，所有參賽果品，必須先通過宜蘭縣政府農藥殘留檢驗通過，才能進入後續評鑑。品質評鑑會稟持著公正、公開、公平的傳統原則，邀請產、官、學界代表擔任評審，依據參賽果實的重量、風味、口感、糖度及外觀等項目進行評選。且參賽果品必需要內外兼具，才有機會脫穎而出，是一場競爭激烈的競賽活動。

羅東農會說，因紅龍果評鑑會定期舉辦，使得宜蘭紅龍果無論是在品種選拔或是栽培技術上逐漸提升，除品質提高與消費者接受度增加外，市場售價亦逐年上揚，以往年為例，紅肉每台斤售價的高達上百元。

一般來說，紅龍果產期自6月中下旬開始，一直持續供應到10月上旬為止，每年7-9月為盛產期。宜蘭縣政府也特別選在盛產初期辦理「2019年蘭陽紅龍果品質評鑑活動」，除了提供果農間互動交流的平台外，也將藉此行銷宜蘭優質國產紅龍果，讓消費者能直接搶鮮選購。

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關鍵字：蘭陽,紅龍果品評鑑,冠軍,黃湧暉

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