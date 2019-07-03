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太平山增加平日客運專車　15日首發上路有好康

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▲▼為增加到太平山遊樂區便利性，15日起增加平日客運專車。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼為增加到太平山遊樂區便利性，15日起增加平日客運專車。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為了增加遊客到訪太平山國家森林遊樂區之便利性，羅東林管處、宜縣府、國光客運三方合作，自7月15日（星期1）起試辦半年，於平日增加1班次客運專車，讓民眾可以搭乘大眾運輸客運上山，並調整國光客運1750路線班車發車時間，提早7時40分於宜蘭轉運站、8時於羅東轉運站發車，回程下山於鳩之澤停留1小時，讓民眾可以在1日行程中，可在太平山莊及鳩之澤等據點都能駐足遊賞。

▲▼為增加到太平山遊樂區便利性，15日起增加平日客運專車。（圖／羅東林管處提供，下同）

羅東林管處指出，太平山國家森林遊樂區是許多民眾喜愛到訪之處，因位於宜蘭大同鄉山區，距離市區路途遙遠，多數民眾多以自行開車為主；為了提供更多元的交通方式，也鼓勵民眾選擇平日到訪森林遊樂區，可以分流假日人潮，享受低人潮的生態旅遊品質。

因此，才與宜縣府、國光客運進行多次研商後，除了目前已行駛多年之假日周末班車（國光客運1750路線）外，自7月15日開始至12月31日期間，推出平日（星期1至星期5）每日增加1班次客運之半年試辦計畫，並調整國光客運1750路線班車發車時間，提早7時40分於宜蘭轉運站、8時於羅東轉運站發車。

▲▼為增加到太平山遊樂區便利性，15日起增加平日客運專車。（圖／羅東林管處提供，下同）

回程為14時30分於太平山莊發車下山，然後在鳩之澤停留1小時，有別以往搭乘客運之民眾，受限客運停留時間，僅能擇太平山或鳩之澤其中一個據點遊玩。

羅東林管處為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，提升公共運輸使用率，推廣節能減碳的綠色運輸，因此在專車試辦期間，只要搭乘國光客運入園之民眾，搭乘當日可享優惠：（1）不分平假日門票全票優惠價100元。（2）不分平假日及季節在鳩之澤大眾池泡湯均為50元。

▲▼為增加到太平山遊樂區便利性，15日起增加平日客運專車。（圖／羅東林管處提供，下同）

（3）平日可預購蹦蹦車11時30分車次座位。為了歡迎民眾參加7月15日太平山平日客運首發，凡搭乘首發列車之民眾，當日可享鳩之澤大眾池泡湯及蹦蹦車票免費。

有關國光客運車票購買除可現場買票外，並可於2周前於國光客運官網或7-eleven、全家等便利商店預購，相關發車及購票規則資訊請上國光客運網頁查詢，也可下載宜蘭縣政府「I_bus」APP查詢客運路線行車動態，即時掌握客運搭乘資訊。

▲▼為增加到太平山遊樂區便利性，15日起增加平日客運專車。（圖／羅東林管處提供，下同）

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關鍵字：宜蘭,太平山,增平日客運專車

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