小馬少棒賽11：1打趴韓國　中華隊將遠征美國爭奪世界冠軍

▲中華隊在「2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽」以11:1大勝韓國隊。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

在日本宮崎舉辦的「2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽」，中華代表隊7月5日冠軍戰對戰韓國B隊，以11：1順利抱回冠軍，取得八月初前往美國德州參加小馬聯盟野馬級11-12歲組世界少棒錦標賽。

「2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽」，原訂賽程受連日豪大雨嚴重影響，但本中華代表隊，前兩戰勝印尼及菲律賓後，4日出戰韓國A隊，先發投手黃義傑送出四局11K，隊友則以安打火力支援，在中華隊加油團的加油聲下，終場以10:0完封韓國A隊。

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▲中華隊取得亞太區代表權，將出征在美國擧辦的世界冠軍賽。

中華隊5日下午1點與韓國B隊爭冠，首局就安打連連發動攻勢，邱彥祖敲出首支場內全壘打，再靠對方失誤，包括蘇政憲的場內全壘打，第1局就取得5分領先；接著邱彥祖4局再敲出場內全壘打，幫助球隊多添1分保險分；終場以11:1順利拿下冠軍。

本次代表隊主體為臺東縣卑南國小，總教練陳玉船（卑南）、教練連智淵（卑南）及教練鄭志華（太平），其選手由卑南國小8位、豐田國小4位、桃源、三民、新生國小各1位計15位。

中華隊去年首度在小馬聯盟少棒、青少棒、青棒賽都拿下冠軍，今年有機會再度挑戰小馬三級棒球的三冠王。

台東縣長饒慶鈴聞訊相當高興，並期盼教練團回國後針對本次比賽缺失，進行短期的訓練，希望能夠一舉再獲世界冠軍。