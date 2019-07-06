難得浪漫國際水上秀　宜蘭童玩節開幕讓你驚艷

▲▼宜蘭童玩節水上開幕主秀，會讓你驚艷。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭國際童玩藝術節，6日上午在冬山河親水公園盛大舉行，晚間開幕跟著登場，開幕吸眼亮點是義大利科羅娜水上劇場秀，且是在開幕日6、7兩天才有，錯過就得出國才能欣賞得到喔！

宜蘭暑假重頭戲的宜蘭國際童玩節，6日晚的開幕式，首創以「水上開幕」形式上場，更是被視為開幕秘密主秀。

宜蘭縣政府表示，義大利「科羅娜劇院」是2017年威尼斯狂歡節的優秀開幕團體，受邀擔綱童玩節在親水公園艇庫演出的國際級水上開幕秀。

「科羅娜劇院」各組演出人員分飾蝴蝶造型、水母、水草等，並在柔美音樂的襯托下搭船繞行水域，演出者舞動肢體或在船上蹬高舞動翅膀，需要運用一些馬戲舞蹈技巧，襯著音樂與聲光倒景，浪漫繽紛，絕對會讓遊客值回票價。

而到童玩節玩更有特別加碼「來童玩送汽車」，凡購買單次票、童玩護照入場的遊客，都有機會把價值70萬元的SUZUKI Baleno汽車開回家，同時機票、住宿券等也等你來拿。

2019宜蘭童玩節，活動以「蛻變」為主題求新求變加入更多科技元素，4大主軸演出、展覽、遊戲、交流全面升級，活動要讓大小朋友體驗全新「蛻變」的童玩節。