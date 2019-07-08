全臺最會唱歌的城市　《2019桃漾天籟歌唱大賽》各組冠軍出爐

▲2019桃漾天籟歌唱大賽總決賽，青壯組得獎者。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《2019第1屆桃漾天籟歌唱大賽》，經過為期兩天的激烈總決賽，各組冠軍出爐！評審團總召陳建寧表示：過去擔任全臺各地歌唱比賽的評審，這次的歌唱大賽，他發現桃園是全臺灣最會唱歌的城市；尤其是，中壯組的比賽讓人驚艷，有幾位參賽者若經過專業的訓練，相信可在歌壇上有亮眼表現。

▲2019桃漾天籟歌唱大賽總決賽，青少年組得獎者。（圖／文化局提供）

市府文化局8日指出，《2019第1屆桃漾天籟歌唱大賽》，吸引了1,850人報名參加，從4月至6月於桃園市13個行政區辦理初、複賽，最後由評審團評定4個組別、各26位歌唱實力堅強參賽者，7月6日、7日於中壢藝術館音樂廳晉級總決賽！

▲評審團(由左至右左光平、陳建寧、吳永吉、袁永興、賴評委) 。（圖／文化局提供）

經過一番激烈的比賽後，長青組由來自平鎮區的林純章先生獲得第一名，來自楊梅區的吳國明先生及來自大溪區的林美萱小姐，則分別獲得第二、三名的獎項；中壯組由來自大溪區的佘秀琴小姐獲得第一名，來自大溪區的李天成先生及來自蘆竹區的林志明先生，分別獲得第二、三名的肯定。

▲評審團(由左至右荒山亮、王治平、吳永吉、丁曉雯、江美琪)。

▼歌手代言人江美琪現場演唱。（圖／文化局提供）

青壯組由來自平鎮區的田宇庭小姐獲得第一名，來自桃園區的高孟然小姐及來自龍潭區的田忠正先生分別獲得第二、三名的好成績，青少年組則由來自龜山區的林桓功同學獲得第一名，來自復興區的高妤絜同學及來自龜山區的余政勳同學，分別獲得第二、三名的殊榮。

▲2019桃漾天籟歌唱大賽總決賽，長青組得獎者。（圖／文化局提供）

評審團特別獎則頒發給來自復興區的陳振來先生，陳先生雖為長青組，但他對歌唱的熱情絕對不輸給年輕人，並在歌唱中融入極具特色的演出，獲得評審一致青睞！