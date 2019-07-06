老菸槍注意！宜蘭這些公車亭　抽菸最高會被裁罰1萬元

▲▼7/1日，宜蘭大學站等8處公車亭抽菸最高會罰1萬元。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

老菸槍注意！宜蘭衛生局公告7/1日起，宜蘭大學站、蘭陽女中站、宜蘭轉運站、舊宜蘭站（幸福轉運站）、羅東高中站、羅東轉運站、羅東高工站及礁溪火車站等8處公車亭全面禁菸，抽菸最高會罰1萬元。

宜蘭衛生局表示，為營造無菸候車環境及降低室外公共場所二手菸危害，7月1日起公告8處公車候車亭為全面禁菸場域，分別為宜蘭大學站、蘭陽女中站、宜蘭轉運站、舊宜蘭站(幸福轉運站)、羅東高中站、羅東轉運站、羅東高工站及礁溪火車站。

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公車站候車亭的禁菸範圍係指公車站所具有屋簷之垂直投影面積區域範圍均屬禁菸區，癮君子如7月1日起於公車站候車亭內吸菸者，將被依菸害防制法第15條規定，針對吸菸行為人，裁處新臺幣2千元至1萬元罰鍰，以維護民眾不吸二手菸的權利。

宜蘭衛生局長徐迺維說，設有屋簷之公車站候車亭，先行公告8處為無菸候車站，張貼醒目禁菸標示，以促使民眾了解公車站已納入禁菸區，共同營造無菸環境。

另外吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，鼓勵有吸菸習慣的民眾利用宜縣二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，相關資訊可至宜蘭衛生局網站-主題專區-衛生保健-菸害防制網頁查詢https://www.ilshb.gov.tw/。