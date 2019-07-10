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投注近百億美元建新絲路橫跨歐亞　俄羅斯點頭動工　

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▲▼第二屆一帶一路論壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 這條公路是大陸一帶一路計畫的其中一環。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

現代絲路將在歐洲與大陸間搭起一座陸上橋梁，這條長達1250英里（約2000公里）的道路目前已通過俄羅斯審核。屆時完工後，將會連通德國漢堡（Hamburg）到上海港口的道路，形成總長5000英里（約8000公里）的道路網。

綜合CNN等外媒報導，新子午線高速公路（The new Meridian Highway）橫貫整個俄羅斯，東側工程已著手進行，而西側的四線道路工程預計將會貫穿白俄羅斯（Belarus），且會經過俄羅斯的數個曾經繁榮一時的沒落都市，也就是俗稱的「俄羅斯鐵鏽帶」（Rust Belt）。

▲▼從漢堡到上海。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 高速公路完成後，將可連通德國漢堡到上海之港口。（圖／翻攝自Google Maps）

此高速公路預計會花費超過6000億盧布（約2930億台幣或94億美金）並以公共私營合作制（PPP）的方式進行，確保其投資者獲得利潤回報。目前開發者已經買下開發範圍80%的土地。根據估計，這條道路最主要的收入來源，應該是向往返歐洲與大陸間的卡車收取過路費。這些往返的卡車可以分擔目前西伯利亞鐵路（Trans-Siberian Railway）與蘇伊士運河（Suez Canal）龐大的運貨量，而且只需11天就可以完成單趟運送。同時也為沿線的俄羅斯城市帶來收入與工作機會。

對旅客而言，這條高速公路也可以增加旅遊的便利性，讓他們可以更輕鬆的到達俄羅斯西部，理論上來說應該也可以提升歐洲與一些中亞國家的連結，但是由於簽證的問題，目前尚無法確定其成效。

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關鍵字：新絲路,俄羅斯

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