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首套S-400最快下周一運抵土耳其！外傳「部署地點」在這

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▲▼俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社）

▲俄羅斯S-400飛彈系統。（圖／路透社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

土耳其即將接收俄羅斯製造的S-400防空飛彈系統，當地媒體指出，首套S-400已經在7日裝進貨機，預期最快下週一或二就會運抵土耳其。俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫對此表示，S-400軍售案正在按計劃落實。有消息指出，該款設備很可能會部署在首都安卡拉（Ankara）的穆爾特德空軍基地。

報導提到，雖然土耳其政府至今沒有公開S-400的具體交付時間，只有簡單說明是在7月中旬，不過土耳其總統發言人先前透露，S-400將在不久後完成交付。當地官員也表示，政府已經下定決心採買S-400，並且以和俄羅斯聯手打造S-500為目標。

據悉，土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，計畫購買4套S-400防空系統。美國和北大西洋公約組織得知消息便反對這項交易，理由是這項俄製系統與北約防空系統不兼容，而且S-400配備的雷達系統一旦獲得與美製F-35型戰機相關數據，就能夠定位並追蹤美國及其盟國的戰機，使得他們難以躲避俄方攻擊。

俄羅斯紀念72周年「勝利日」閱兵彩排,S-400飛彈,S-400。（圖／路透社）

美國務院發言人曾說，如果土耳其堅持要購買S-400，將會受到美國制裁並且從F-35戰機計畫中被踢除。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，如果將土耳其排除在外，計畫註定會完全失敗，「土耳其不會接受在國防領域方面被強加的任何不合理要求，就像在政治、外交和經濟領域上也是一樣。」

不過他也相當有信心地說，即便購買S-400與美國發生爭議，也不會受到美方制裁，因為土美兩國依舊是 「戰略盟友」。

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關鍵字：S-400,土耳其,俄羅斯,軍武,國際軍武

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