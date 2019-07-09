15名陸客在俄羅斯「集體食物中毒」　出事餐廳專門服務陸客

▲陸客在俄羅斯旅遊。（示意圖／翻攝自《俄羅斯衛星通訊社》）

大陸中心／綜合報導

15名大陸遊客6日在俄羅斯聖彼得堡上海酒店進餐後，集體食物中毒，出事後被送到醫院接受治療，無大礙後當晚就選擇了出院繼續旅遊。當地有關部門已將60多公斤可能引發腸道感染的食品進行了報廢和銷毀，並勒令餐廳7月6日晚18點停業。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，出事餐廳專門服務陸客，經有關部門檢查後發現沒有冷水，肉類和魚類食品沒有和蔬菜分開清洗，並且餐具的清洗也不符合規定，也沒有提供洗手消毒用的肥皂。

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局通報一起遊客食物中毒事件，「受害者是15名來自中國的遊客，7月6日因集體食物中毒向聖彼得堡市內醫院求救，在位於瓦西里島的上海酒店進餐後感覺不舒服。」

通報還稱，中國遊客被送到波特金醫院接受治療，發現無大礙後選擇了出院，晚上全員前往了莫斯科繼續參觀旅遊。

中國駐聖彼得堡總領事館2015年8月也曾通報一起陸客在當地的食物中毒事件。當時共有3個大陸旅行團（約120多人）住在事發酒店（俄文：гостиница Полюстрово），部分遊客出現嘔吐、腹瀉和發燒等症狀。同時，酒店還有部分俄羅斯客人也出現類似症狀。