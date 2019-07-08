蘇貞昌在告別式摔筆？禮儀公司發文：有人惡意帶風向　家屬也說話了

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

網路上最近瘋傳一則指稱行政院長蘇貞昌出席李承翰告別式，結果在簽到時刻意摔筆「不情不願」的消息，蘇貞昌7日立刻在臉書發文澄清。負責影片中告別式的恆春石心禮儀公司也表示，他們從頭到尾沒有說蘇貞昌院長摔筆，而且「更沒有說這場是李員警殉職的告別式」，請網友們不要惡意亂帶風向。

▲蘇貞昌在告別式摔筆？禮儀公司發文「遭人惡意帶風向」，家屬也說話了。（圖／翻攝自臉書）

屏東縣恆春石心生命禮儀公司日前在臉書特別澄清，「石心禮儀公司『從頭到尾』沒有說蘇院長摔筆，更沒有說這場是李員警殉職的告別式」，他們強調公司絕對沒有任何政治立場，影片是有網友分享到爆料公社亂帶風向，「請網友們別在亂傳亂帶風向了。」

石心禮儀公司進一步解釋，每場告別奠禮都是公司用心拍攝，並且經過禮儀公司及家屬同意才會上傳的，拍攝是給家屬的回憶與記錄禮儀公司的用心，希望外界別再用此事做政治文章。

▲禮儀公司發文澄清，當事人家屬也站出來解釋。（圖／翻攝自臉書）

此外，影片中告別式的家屬也出面澄清說，蘇院長6日到恆春參加他母親的公祭，「全程都非常的莊嚴隆重，並對我母親的事蹟深感敬佩」，但事件卻被有心人士惡意扭曲，對蘇院長的人格嚴重損害，而且對亡者非常不敬、非常不道德。「本人在此對此事慎重說明，並對蘇院長遭受這樣的抹黑，表示萬分的抱歉。」

蘇貞昌也解釋，影片中的擲筆動作是自己小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，這些都是相同道理。

▼蘇貞昌院長在臉書發文澄清。（圖／翻攝自臉書）