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幫前男友討500元「嘴巴管不好」　17歲「基隆副本女王」慘遭設局私刑電爆

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記者陳豐德／新北報導

一名綽號「穎穎」（化名）的少女，因為跟前男友交往期間疑似又與前前男友聯繫，遭前男友設局押至蘆洲堤外道路圍毆，對方甚至拿出電擊棒施暴，並錄下殘忍的凌虐影片，女網友事後一度嚇得不敢提告，並向網路知名紅人「吃屎哥」求助；但記者詢問施暴當日有到場的人士，他則表示「穎穎被稱為基隆副本女王！是因為替男友討500塊債務時嘴巴管不好，才會惹禍上身。」

▲▼穎穎因為替前男友討500元，遭帶往蘆洲扯髮以電擊棒私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲遭虐穎穎與前男友的甜蜜合照。（圖／記者陳豐德翻攝）

住在基隆的17歲朱姓少女「穎穎」，今年3月28日與人相約見面，沒想到上了車之後卻發現來者不善，他被限制自由無法下車，強制帶往蘆洲的堤外道路動私刑，現場至少有10人以上，其中約4人有動手圍毆；施暴者還拍下拿出電擊棒的時候眾人歡呼喝采的聲音，穎穎被一名女子抓住頭髮電到慘叫倒地，沒有還手之力。

目前曝光的2段施暴影片中，可以看到女子抓住穎穎的頭髮警告「連年輕的我妹妳都欺負，妳三X啊！」另一段影片中穎穎則被痛毆倒地，一旁圍觀的朋友則勸說「打輕一點啦、打輕一點，稍微就好啦。」施暴女子則仍然抓著穎穎頭髮嗆聲「再叫啊、再叫啊，道歉喔妳。」

對此網紅吃屎哥譴責暴力，並表示「穎穎被嚇到不敢出門，就連半夜都會做惡夢，據了解因為前男友不滿她有跟前前男友聯繫，所以才會被設局約出來。」他強調完全不能接受有這種私刑暴力行為，影片曝光後也有很多人私訊他，要把相關影片撤下，但他會以自己的力量來保護穎穎的安全，當她靠山。

▼穎穎因為替前男友討500元，遭帶往蘆洲扯髮以電擊棒私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼穎穎因為替前男友討500元，遭帶往蘆洲扯髮以電擊棒私刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

一名圍毆當天有到場的人士說「被打的原因，因為500塊啊！」說有名女子因為積欠穎穎的前男友500元，前男友要她去密對方討債，對方也有心要處理這一筆債務，誰知道穎穎的嘴巴管不好，跑去下別人眉角，直說「脾氣再好的人也會暴走吧！」而且穎穎還被稱基隆副本女王，要幫她伸張正義的時候，怎麼不去想想她是怎樣的一個人。

而穎穎的楊姓前男友接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問時表示，整件事情的原因就是因為自己有一筆500元的欠款，於是請穎穎聯繫欠債的女子還錢，沒想到對方嗆穎穎「不是很常被人家開副本？」雙方因此互嗆起來結下樑子。而3月28日當天這名女子跟楊男相約見面，並要求「穎穎要到場我才還錢」，楊男只好打電話約穎穎出來，沒想到對方就當著他的面把人給押走帶往蘆洲私刑。

穎穎遭押圍毆案，當日她就前往蘆洲的集賢派出所報案，事後警方依照單一窗口轉往板橋分局偵辦，目前仍積極循線通知涉嫌施暴的相關人士到案釐清案情，以杜絕暴力私刑的案件再次發生。

據了解，穎穎在2018年8月間去台北市的KTV夜唱，席間她未飲酒，就在結束的時候22歲的郭男仍騎乘機車要送穎穎返家，雙方當時才認識一天，不料就在經過忠孝橋往三重方向時機車失控自撞護欄，郭男頭部重創，到院前就已沒有生命跡象，送醫搶救仍不治；而穎穎則全身挫傷、氣胸，事後她被怪罪害死了一條人命，加上在外風波眾多，因此被稱為「基隆副本女王」。

▼網紅吃屎哥游兆霖此次出來聲援遭暴力穎穎。（圖／翻攝游兆霖臉書）

▲▼吃屎哥游兆霖在西門町當眾拉屎。（圖／翻攝游兆霖臉書）

▼忠孝橋騎士自摔喪命，當時穎穎就坐在後座。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市忠孝橋發生機車自摔死亡意外。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：副本女王,500,基隆,蘆洲,電擊棒

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