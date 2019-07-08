醉漢鑰匙刺警噴血他揮拳力阻挨告　法官：判有罪違反國民感情，免刑

▲ 襲警！男揮拳阻醉漢傷警見義勇為，法官主持正義免刑。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2019年3月5日凌晨基隆市警四分局大武崙派出所接獲報案，張姓、余姓警員前往處理酒醉鬧事案件時，張姓員警被簡姓醉漢持鑰匙刺傷頭部流血。在旁蘇姓民眾看到後出手阻止，被簡男控告傷害。基隆地院審理認為，張姓員警證稱因為蘇及時阻止，否則後果不堪設想，為考量避免扼殺民眾正常理性見義勇為的國民感情，宣告免除其刑。

判決指出，2019年3月5日凌晨警方接獲報案，指在某巷弄有人酒醉鬧事。大武崙所張姓、余姓警員隨即趕赴現場，到場時看到簡男，因酒醉大聲喧譁，並且一直罵髒話。兩人為免影響民眾安寧，便好意攙扶簡男返家，但簡男一直無法說清楚住家在哪裡，攙扶過程中，簡男突然右手持鑰匙攻擊張姓員警，造成張頭部受傷流血，情況相當危急。

在旁的28歲蘇男，看到酒醉簡男突攻擊警員情況危急下，便出手制止，因簡男酒醉現場混亂，余姓員警也上前壓制，造成簡男受傷，經驗傷頭部鈍傷、左側眼球及眼眶組織鈍傷、胸壁挫傷、下背挫傷，並提起告訴。

基隆地檢署檢方偵結，依傷害罪嫌聲請簡易判決。簡易庭審理中張員出庭證稱，簡男突然持鑰匙攻擊他，蘇才出手阻止。他當時受傷了，情況很亂，最後是搭救護車就醫。當時要不是蘇及時阻止，他可能傷得更嚴重。

法官指出，簡男先破壞平和法律秩序，妨害民眾睡眠寧靜再先，警員到場處理，攻擊簡敬員警受傷在後，蘇男才幫忙出手壓制，否則張員受攻擊後果不堪想像。

法官認為，本案需綜合判斷起因、時地、目的、手段及動機等，方能維護實質法律公平、正義。簡男傷勢尚屬輕微，考量蘇男犯罪動機，目的及客觀犯行、主觀惡性，顯可憫恕，為避免無意義刑罰執行耗費國家資源及違反國民感情，宣告免刑。全案可上訴。