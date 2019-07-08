　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

持2把藍波刀收保護費踼鐵板　滷味攤回敬「飛行電扇配熱湯」退敵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢／基隆報導

基隆市39歲陳男9月22日深夜23時許，攜帶藍波刀威脅店家，要求交付保護費1萬元，遭隨後趕來的員警壓制在地，並從陳男手中奪取藍波刀，警方依強盜未遂及妨害公務等罪嫌依法送辦，基隆地方法院近日宣判有期徒刑4年，全案仍可上訴。

▲ 男子持藍波刀劫財，警奮勇奪刀制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 男持雙刀不買滷味索討保護費傷警，基隆員警奮抗移送法院重判4年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

9月22日深夜23時陳男因缺錢花用，異想天開持2把藍波刀，沿路尋找打劫店家，至基隆市新豐街上某間滷味店見有機可趁，一進門就對著店員大喊「你想死嗎？快交保護費1萬元」，店員回應「我們這邊沒在交保護費」，陳男不滿手持藍波刀揮舞威脅。

褚姓老闆便從廚房拿出鐵椅對抗反被搶下，隨後又拿起電風扇砸向陳男，用熱湯潑灑他，將他趕出店外，陳男未搶到奪財物，只好持刀坐在店門前階梯上。

剛好警方獲報，有人攜帶刀械在路上閒晃乃沿路尋找，隨後於案發地點發現陳男，員警要求陳男棄刀投降，陳男為免遭逮捕極力掙扎反抗，藍波刀劃傷1名員警隻左手中指及無名指，逮捕陳男後緊急就醫縫合尚無大礙，過程全被店內監視器拍下，後依強盜未遂及妨害公務等罪嫌依法送辦。

檢察官偵訊時，陳男承認因缺錢花用持刀要脅店家交付保護費，認定涉嫌犯強盜、妨害公務等罪，將他起訴。基隆地方法院審理後，認為陳男正值壯年，卻不思以正常途徑取得財物，加上持刀攻擊警察拒捕，近日宣判觸犯強盜未遂、妨害公務罪有期徒刑4年，全案仍可上訴。

▲ 男子持藍波刀劫財 警奮勇奪刀制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 男子持藍波刀劫財 警奮勇奪刀制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 男子持藍波刀劫財 警奮勇奪刀制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
曾智希宮廟淨身全脫光！師父「下面晃啊晃」：把我當男友
快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」
17歲女被載到蘆洲堤外電擊！　私刑凌虐影片曝光

關鍵字：基隆,持刀,強盜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」

國道3號林邊交流道　化學槽車翻覆「駕駛一度受困」

17歲女同事電眼勾人...他起邪念強扯口罩！一見流口水拉進房強O　下場曝

赤腳走了1天1夜！失智婦走失山區　暖警搜山協尋找到她

22台人濟州島詐欺落網「泡菜吃到怕」　遣台嗑排骨飯直呼：家鄉味好

百歲人瑞拄著拐杖獨自出門　斗六警「使命必達」10分鐘找回

倒車撞到排氣管...他留47字就離開！車主一看笑了：謝謝你的誠實

影／汽車防盜鈴響整夜！警消和環保局束手無策　大家都不用睡

騎士逞快卻賭輸…猛催油門煞不住　超速撞擊人車噴飛

不爽半夜製造噪音！他「鐵剪刀」藏口袋應戰...受刺激秒捅爆鄰居「脾臟」

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」

國道3號林邊交流道　化學槽車翻覆「駕駛一度受困」

17歲女同事電眼勾人...他起邪念強扯口罩！一見流口水拉進房強O　下場曝

赤腳走了1天1夜！失智婦走失山區　暖警搜山協尋找到她

22台人濟州島詐欺落網「泡菜吃到怕」　遣台嗑排骨飯直呼：家鄉味好

百歲人瑞拄著拐杖獨自出門　斗六警「使命必達」10分鐘找回

倒車撞到排氣管...他留47字就離開！車主一看笑了：謝謝你的誠實

影／汽車防盜鈴響整夜！警消和環保局束手無策　大家都不用睡

騎士逞快卻賭輸…猛催油門煞不住　超速撞擊人車噴飛

不爽半夜製造噪音！他「鐵剪刀」藏口袋應戰...受刺激秒捅爆鄰居「脾臟」

湖北武漢台灣周明開幕　蕭萬長會裴金佳聚焦台青就業

中職／明星賽太歡樂？洪總盼建立認真模式

天降15cm老鼠砸中她手臂　店家錢照收：沒砸碗裡、沒受傷

給說法／有了大法庭，判決歧異就有望解決嗎

從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

C＆C聯名遊戲爆紅！破關超難「馬來貘版威利在哪裡」網友玩到眼神死

金智娟周治平一首歌認識..至今20年！　七夕合體首開音樂會

高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態支持

日職／中田翔1上2分砲後　王柏融滾地球出局

平均薪資67K！彰化幸福企業盈餘不給股東給員工　7台超跑隨便開

社會熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官..

為了500元！「基隆副本女王」..

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還..

槍殺海陸兵　主嫌嗆家屬：不差再..

情敵當面性侵女友　他飛車衝撞9..

副連長寢室「舌頭侵入」學姊　事..

「該邊」被摸1小時　19歲妹下..

不滿館長罵　林志成嗆：要踩過你..

狼師惡行起底　喝令女學生：給我..

天秤座男性騷擾　賞車21分鐘出..

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀..

她「跟老闆壞壞」200次　爆料..

「5秒可打趴館長」　林志成曾想..

更多熱門

相關新聞

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

一名綽號「穎穎」（化名）的少女，因為跟前男友交往期間疑似又與前前男友聯繫，遭前男友設局押至蘆洲堤外道路圍毆，對方甚至拿出電擊棒施暴，並錄下殘忍的凌虐影片，女網友事後一度嚇得不敢提告，並向網路知名紅人「吃屎哥」求助；但記者詢問施暴當日有到場的人士，他則表示「穎穎被稱為基隆副本女王！是因為替男友討500塊債務時嘴巴管不好。」跑去下人家眉角，因此惹禍上身。

男揮拳阻醉漢傷警　法官主持正義免刑

基隆近500戶小別墅社區　漏掉10座游泳池

北捷中正紀念堂站　烏龍傳男子持刀

乘客通報北捷有人持刀！警調監視器

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

GOT7 MARK回應：我讓你們失望！

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面