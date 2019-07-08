持2把藍波刀收保護費踼鐵板　滷味攤回敬「飛行電扇配熱湯」退敵

記者郭世賢／基隆報導

基隆市39歲陳男9月22日深夜23時許，攜帶藍波刀威脅店家，要求交付保護費1萬元，遭隨後趕來的員警壓制在地，並從陳男手中奪取藍波刀，警方依強盜未遂及妨害公務等罪嫌依法送辦，基隆地方法院近日宣判有期徒刑4年，全案仍可上訴。

▲ 男持雙刀不買滷味索討保護費傷警，基隆員警奮抗移送法院重判4年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

9月22日深夜23時陳男因缺錢花用，異想天開持2把藍波刀，沿路尋找打劫店家，至基隆市新豐街上某間滷味店見有機可趁，一進門就對著店員大喊「你想死嗎？快交保護費1萬元」，店員回應「我們這邊沒在交保護費」，陳男不滿手持藍波刀揮舞威脅。

褚姓老闆便從廚房拿出鐵椅對抗反被搶下，隨後又拿起電風扇砸向陳男，用熱湯潑灑他，將他趕出店外，陳男未搶到奪財物，只好持刀坐在店門前階梯上。

剛好警方獲報，有人攜帶刀械在路上閒晃乃沿路尋找，隨後於案發地點發現陳男，員警要求陳男棄刀投降，陳男為免遭逮捕極力掙扎反抗，藍波刀劃傷1名員警隻左手中指及無名指，逮捕陳男後緊急就醫縫合尚無大礙，過程全被店內監視器拍下，後依強盜未遂及妨害公務等罪嫌依法送辦。

檢察官偵訊時，陳男承認因缺錢花用持刀要脅店家交付保護費，認定涉嫌犯強盜、妨害公務等罪，將他起訴。基隆地方法院審理後，認為陳男正值壯年，卻不思以正常途徑取得財物，加上持刀攻擊警察拒捕，近日宣判觸犯強盜未遂、妨害公務罪有期徒刑4年，全案仍可上訴。