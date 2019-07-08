小學生逛商店「東西全抓塞制服」　媽一看監視器扯辯：他有錢幹嘛偷？

▲小學生行竊行為全都被拍下，媽媽卻始終不承認。圖非當事人。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「希望這個小朋友未來別再犯錯。」香港一名售貨員表示，他近日在商店內值班時，發現一名小學生大膽行竊，將許多商品藏在校服內，整個過程也都被監視器拍下，所以他便要求對方連絡家長過來；不料小學生聽到後不斷反駁，「我又沒偷東西，只不過是先拿走而已，又不是不付。」孩子的媽媽看完監視器影像也說，兒子身上有錢，何必要偷竊？讓店員當場傻眼。

原PO在臉書社團「西客之道」發文表示，他值班當天看見有一名小學生把貨架上商品偷偷塞進制服裡，於是他就過去說，「我有看見你的行為，監視器也有拍下，我要聯絡你的家長。」對方卻回答，「我沒有他們的電話。」原PO只好說，「你不說的話，報警也是可以的。」

沒想到學生聽完後當場變臉，「我又沒有偷你東西，只不過是先拿走，等等會再回來給錢。」原PO按捺不住怒氣地說，「你不講我就報警或者打去你學校。」對方聽完後趕緊遮住校徽，並且趁著原PO打給老師的時候，靜悄悄地溜掉。大約一個小時過後，小學生以及他的媽媽都回到店內。

▼商店內的監視器將小學生偷竊行為全錄下。（示意圖／CFP）

媽媽表示想了解事件經過，所以原PO就讓她看了監視器拍下的畫面片段，不過媽媽看完卻堅持不信兒子偷竊，不斷重複說「這不是他！」並且編造不同理由為兒子解釋，「我今天有給他錢，他身上有錢幹嘛偷東西」、「他還不知道怎麼跟人相處，所以才有這種病」等。

她還說，一定是兒子打算買完東西再回來付款，「可能我不懂教小孩，但他真的沒有心要偷東西。」原PO受不了對方鬼打牆，只好請小學生到店外等候，並質問媽媽，「你如果要教小朋友，就應該告訴他這整件事的嚴重性，而不是一直辯駁『不是他，不是他』，你覺得這樣真的能幫到小孩嗎？」

▼原PO認為，孩子或許真的生病了，但媽媽應該教導正確的行為，而不是隱瞞說謊。（示意圖／CFP）

媽媽聽完仍拒絕承認兒子偷竊，原PO只好要求她繳清商品的錢，並且讓他們離開，小學生最後也沒有為事件道歉。原PO事後說，「祝福小朋友以後別再行差踏錯，不過如果那位媽媽繼續這樣教小朋友，日後真的是不敢想像。」

網友見到荒謬的偷竊事件後，紛紛批評媽媽不願面對事實，為兒子解釋只是害了他，「不會教就不要生！」、「知道小朋友有問題，不是就應該看更緊嗎？」、「我一定會直接報警，不會像你這麼好心」、「慈母多敗兒」、「媽媽是NPC嗎」、「很多媽媽都會覺得小孩還小，所以沒那麼嚴重，殊不知這都會影響他們未來的行為」。