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進貨食材放門口　路過阿婆突蹲下「摸走2顆高麗菜」...網一看直覺：像慣犯

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▲▼ 阿婆順手牽羊拿走兩顆高麗菜 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲阿婆毫不猶豫蹲下，拿走店家2顆高麗菜 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

網搜小組／綜合報導

不少餐廳在未營業前，都會讓菜商把當日食材放在店門口，待稍晚開門準備時再拿進店裡。沒想到一名男網友日前發現門口的高麗菜似乎被翻過，調出監視器後才發現，原來是一名阿婆順手牽羊，動作之熟練讓網友們直覺根本是慣犯。

一名男網友在臉書「爆料公社」中發文，他表示自家經營餐廳，還沒開門營業時，菜商都會提早把食材裝在籃子裡放在店門口前。沒想到一名身穿藍色洋裝的阿婆路過之後，竟然毫不猶豫地彎下腰，在光天化日下自動地偷拿2顆高麗菜走人，讓原PO看了監視器後超無言。

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▲▼ 阿婆順手牽羊拿走兩顆高麗菜 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲地上高麗菜明顯有被翻動過的痕跡。（圖／翻攝自爆料公社官網）

原PO表示，他想告訴這位阿婆，如果生活有困難的話他很願意幫忙，但用這樣的方式讓他感覺很不好；不過他也說這次自己不會報警，就當做了一件善事，也已經改進下次廠商進貨的方式。

對此有網友表示，阿婆提著袋子動作又熟練的模樣，實在很像慣犯，「這次不報警，下次她會整籃帶走」、「不要覺得只是高麗菜，她這樣已經犯法了」、「看穿著打扮不像是生活困難的人啦！應該只是貪小便宜」。

事實上無論偷拿什麼東西，竊盜行為本身就是「非告訴乃論罪」，不管被害人是否要追究，檢警都必須偵辦。日前就有超商店員因偷吃了店裡2顆茶葉蛋，而被判處3個月徒刑，得易科罰金9萬；因此無論物品的大小、價錢為何，都要避免做出這樣的行為。

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關鍵字：爆料公社,偷竊,高麗菜,菜商

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