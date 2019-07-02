算準時機？搭客運頻頻回頭　女乘客一經過就伸手摸一把

▲許姓男子涉嫌在客運座位對最後1名下車的女乘客襲臀性騷擾。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名大學剛畢業的許姓男子，2018年聖誕節當天搭上國光客運，車子開到台北市東區站點停靠時，許男在自己的座位上，頻頻回頭往後看，突然對最後1位要下車的女性乘客襲臀，事後許男否認犯罪，但因被拍下回頭畫面而當庭道歉，獲被害人同意不追究，台北地檢署2日處分不起訴。

據了解，這名20多歲的許姓男子，剛畢業沒多久，還沒找到工作，他在2018年12月25日搭乘國光客運，選擇坐在車子中段，且面對車頭、走道右側的位置坐下。

約下午4點左右，客運停靠台北市東區忠孝東路四段的站牌，不少乘客魚貫下車，走在最後的1名長褲女子的右邊屁股被摸了一把，她驚呼一聲，發現當時身旁只有座位上的許男，憤而控告許男性騷擾。

檢警調閱從車頭朝內拍攝的監視畫面，發現被害女子經過許男身邊時，身影被前面其她要下車的乘客擋住，不過畫面明顯可以看出，許男在客運靠站等候乘客下車時，頻頻回頭，看起來是在確認什麼東西，舉動不尋常。

許男無法解釋什麼要回頭張望等疑點，但堅決否認犯行，只願意當庭向被害人道歉，被害人等到一句對不起後，同意撤告不追究，檢察官因此處分不起訴許男。

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