卓榮泰跨海喊話：蔡英文需要賴清德及大家的幫忙

▲卓榮泰美國演講向賴清德喊話。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民主進步黨主席卓榮泰於5日（當地時間）接受美東台灣人夏令會邀請發表演說。卓榮泰在演說中呼籲支持者共同支持總統蔡英文連任，強調以「保衛大台灣，抗衡新霸權」理念團結贏得明年選戰，他也向前行政院長賴清德及民進黨支持者喊話，「蔡總統需要賴院長及大家的幫忙」。

卓榮泰表示，他很高興能夠夏令營50周年的時候來參加這樣的盛會，他藉此機會向海外鄉親詳細說明總統初選的過程。他強調，在壯大台灣的這條路上，海內外的鄉親都不能缺席，蔡總統需要賴院長及大家的幫忙，希望鄉親共同投入明年1月11日的大選，一起努力、打拚，團結贏得勝選，並讓民進黨在立法院的席次過半。

卓榮泰提到，他在中央黨部18人的相片面前說過，未來的工作就是「保衛大台灣、抗衡新霸權」，這個霸權來自中國大陸，大陸現在對假消息滲透、紅色媒體滲透，這都是事實。

卓榮泰指出，台灣假消息滲透是世界上選舉受影響的第一個試驗場，去年11月24日大選輸，因為防備不及，大輸過後，民進黨知道要如何調整。現在在國會裡面，已經就十二個法案準備修法，目前已經完成五個，待國安法、兩岸關係條例等法案修法完整之後，就有能力來反制假訊息的滲透。



他強調，「保衛大台灣，抗衡新霸權，是未來台灣這一代的使命，我們不能將這個壓力再留給下一代」。