神準預言「蔡英文當總統」　命理師指3人有帝王相：氣勢比韓國瑜強

▲命理師楊登嵙曾預言，蔡英文會當選總統，最後果然成真。（圖／記者呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

2020大選前哨站開打，民進黨由總統蔡英文爭取連任，國民黨仍在初選中。過去曾預言「蔡英文會當選」的命理師楊登嵙5日從面相、命理的角度預言，目前國民黨有3名候選人擁有「帝王之相」，且郭台銘的氣、勢是目前最強的，已經超過韓國瑜。

楊登嵙2015年以「五長五短」、「帝王之相」等條件，正確預測蔡英文在2016大選中勝出，還曾在2018年的九合一大選前百分百預測六都市長的當選人，全數命中。

對於這次2020總統大選候選人，楊登嵙認為，「帝王之相」就是擁有「貴相」的人，除了本身能力外，體相、命格也必須異於常人，像是頭長（短）、脖長（短）、身長（短）、手長（短）、腳長（短）的「五長」、「五短」體相，就是擁有帝王之相的貴相。

▲前總統馬英九屬於「五長」體相。（圖／記者陶本和攝）



楊登嵙指出，台灣的總統相當特別，分別由五長、五短輪替循環，首任總統蔣中正是五長，蔣經國是五短，李登輝是五長，陳水扁是五短，馬英九是五長，蔡英文是五短。他說，假如同人連任，長短就不會改變，但只要換人，就會出現變化。

楊登嵙分析，2020大選候選人的部分，以民進黨而言，若是蔡英文不選或民進黨另推候選人，就必須推「五長」的人選，否則將選不上；國民黨的部分，郭台銘、韓國瑜與朱立倫都是「五長」，具有帝王之相，但從目前的狀態來看，郭台銘的氣、勢方面是3人之中最好的。

▼楊登嵙分析，國民黨的部分，郭台銘、韓國瑜、朱立倫三人都具有帝王之相。（合成圖／翻攝直播）

