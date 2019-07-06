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罷工第17天正式落幕！　長榮勞資簽訂團協歸功「4大助力」

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▲「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多空服員為罷工走上街頭抗戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮勞資今（6）日14時於桃園市政府舉行第三次協商，雙方簽下團體協約，等同宣告17天的罷工行動正式劃下句點。原本2日第二次協商後雙方僵持不下，正因為總統蔡英文回應、勞動部協調、交通部施壓、律師非正式碰頭等因素加總，才得以讓爭議在4天後逆轉落幕。

長榮空服員罷工拉鋸戰已經到第17天，勞資雙方自罷工後歷經二度正式協商，從原本的8大訴求變成6大共識，再到後來卡關「秋後算帳」，直到最後在曠職、優待票稍稍取得共識，今日才又舉行第三次協商，終於簽訂團協，宣告罷工行動正式落幕。

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▲▼長榮二次協商宣布破局，工會出面說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮第二次協商破局到簽訂團協短短才4天。（圖／記者沈繼昌攝）

長榮勞資2日在第二次協商後，當時並未訂定下次協商時間點，今天（6日）上午突然宣布下午協商，雙方也在會中簽訂團體協約，從第二次協商破局到簽訂團協短短才4天，究竟這背後的落幕關鍵有哪些？工會成員接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，會突然有今日的協商，主要是因為以下4大因素。

總統蔡英文回應

桃園市空服員職業工會5日發起「苦行活動」，30名工會成員上午5時40分從南崁罷工棚出發，徒步11小時到台北凱達格蘭大道，由3名代表將陳情書遞交給總統蔡英文。蔡英文回應，雙方應理性坐下來做完整溝通跟解決，航空公司對於員工要抱持著珍惜、疼愛的心情。小英一席話對工會成員的確起到鼓舞作用。

▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道請命。（圖／記者李毓康攝）

▲▼長榮罷工空服員從南崁步行到凱道向蔡總統請命。（圖／記者李毓康攝）

勞動部協調、律師非正式碰頭

長榮勞資雙方這週在勞動部積極協調下進行數次私下會面，就團協架構和法律文字先行討論、磋商，5日也從18時30分開會至近晚間12時討論文字細節。桃空職工、長榮航空均表示，勞動部在過程中一直都有積極協調。

▼長榮勞資歷經三次協商才結束罷工。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼空服員工會宣布，將與長榮資方第三次協商。（圖／記者蔡玟君攝）

交通部施壓

交通部在罷工期間只負責交通疏運，每天舉行應變會議並對外說明，沒想到交通部長林佳龍5日受訪時突然說，長榮罷工已經影響一般旅客及公眾利益，未來將針對航線、航權進行檢討。林佳龍這番言論果然促進勞資加速談判，雙方代表律師18時30分先私下碰頭，不過會議後直至協商前並未對外說明具體內容。

看來交通部長林佳龍的發言再加上總統蔡英文的回應，讓堅持兩周已身心俱疲的工會成員感到絲絲溫暖，這同時是這次罷工能落幕的最後關鍵。

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