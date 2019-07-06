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蔡政府修「中共代理人」法　洪秀柱：回到「匪諜就在你身邊」年代

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▲洪秀柱兩岸青年發展論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲洪秀柱參加「海峽兩岸青年發展論壇」，接受媒體採訪。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／杭州報導

總統蔡英文日前強調將努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、團體參加中共所舉辦的會議。對此，國民黨前主席洪秀柱6日在浙江參加第二屆「海峽兩岸青年發展論壇」時指出，蔡政府一連串的修法，是在扼殺兩岸聯繫，斷送台灣年輕人生路，而且法條的解釋性全在政府手中，沒有具體定義，「難道要回到『匪諜就在你身邊』，比戒嚴更戒嚴的時代嗎？」

洪秀柱接受媒體採訪時表示，在兩岸氣氛低迷的情況下，第二屆「海峽兩岸青年發展論壇」能夠成功舉辦，要感謝各界的協助，另外，本屆論壇的參與成員也比上一屆更加年輕，30歲以下的佔超過半數，「兩岸如果互相不來往，彼此不瞭解，尤其是年輕一代，我們一再強調，未來世代是年輕人的，年輕人要彼此了解，互相往來，未來才有希望。」

總統蔡英文日前在臉書上表示，「國安五法」最後一塊拼圖終於補上，立法院下會期將努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

▲▼ ▲▼ 2019第二屆海峽兩岸青年發展論壇,劉結一,洪秀柱。（圖／記者蔡紹堅攝）

對此，洪秀柱指出，現階段民進黨蔡英文政府在台灣所做的一連串的修法動作，都是針對性非常強的，不但想要扼殺國民黨，更想扼殺兩岸之間的聯繫，斷掉台灣未來的生路，「有關『中共代理人』的法案，這種法條的解釋性完全在政府掌握之中，沒有一個具體的定義，是不是要重新回到『匪諜就在你身邊』的年代，回到不妥協、不談判、不接觸的時代，回到比戒嚴更戒嚴的時代？」

洪秀柱強調，蔡英文政府的作為是自絕於台灣社會，斷送台灣年輕人的未來，「未來農產品銷到大陸，是不是都變成會牽涉到國安危機？未來陸客來台旅遊，是不是又會牽涉到國家安全？那貨都不要出去，人也不要進來了，台灣徹徹底底變成一個孤島，你覺得台灣的人民會接受嗎？2020年就是決定台灣未來前途、生計的關鍵，這是我們要共同面對的，要不要和平，我們自己掌握，蔡英文政府自己看著辦吧。」

對於未來修法後，可能無法來大陸參與活動，洪秀柱表示，這得等法律過了以後，才知道會如何解釋，「是要把我們抓去關？把我們視為有匪嫌嗎？是要把大陸定位成什麼樣子？讓兩岸重新進入對峙狀態？倒退回去？我想這是從基層人民開始，大家都難以接受的。」

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關鍵字：兩岸青年發展論壇,洪秀柱,中共代理人,浙江,杭州,蔡英文

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