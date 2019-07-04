老公偷腥6年大讚技巧好！小三再嗆「管不好怪我？」　正宮崩潰：要逼我死嗎

▲人妻難過表示，丈夫竟然背著自己偷吃了6年。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「老公就這樣瞞了我6年，我該怎麼繼續和他生活？」香港一名人妻近日發文表示，自己23歲時就和丈夫結婚，沒想到一起生活14年才發現對方外遇的秘密，而且這段婚外情已經長達6年之久。「老公一開始還不願承認，後來才坦承是因為外面女人『技巧很好』，所以隨便玩了一下；小三則是跑來嗆我『自己管不住老公，才會發生這些事』，我聽完後曾有過輕生念頭，因為我完全不曉得該怎麼辦。」

▼老公剛開始不願承認，後來才坦承因為小三技巧好才出軌。（示意圖／資料照）

人妻在IG「couple.murmur」上投稿表示，「我今年37歲，和老公結婚14年了，育有一個13歲的女兒。因為老公的工作需要常常跑到大陸，所以我們一個月只會見面大約2到3天而已，不過我仍然很信任他，一直都沒有懷抱疑心；直到前幾天我用老公手機看電視劇時，赫然見到微信跳出一段很曖昧的對話。」

「我就著急地去問老公『你們是什麼關係？為什麼會有這樣的訊息？』」原PO難過地繼續說，「他一開始都不願承認，在我不斷質問下，他才說『是在大陸認識的，因為女生那方面的技巧很好，所以把持不住玩了一下，並沒有很認真』，還保證之後不會再這樣做。」

▼外遇事實令人妻心碎。（示意圖／CFP）

她再稱，「老公也向我坦承，他跟小三在一起6年了，對方也知道我的存在。小三知道這件事曝光後則是嗆我，『你自己沒本事管好老公，才會讓他有機會偷吃，難道是怪我嗎？』當我聽完兩邊的說法後曾想過要輕生，因為我沒有勇氣面對婚姻的下半場，他們分明是要逼我了結生命。」

人妻最後說，「我也沒想過結婚14年竟然會突然多出一個小三，如果我都沒有發現的話，是不是整件事就會繼續發展下去，直到我們老死？我真的不曉得該怎麼做才好，有沒有人能幫幫我？」

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