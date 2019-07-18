戀上21歲嫩妹「偷生3子」！人夫攤牌正宮後崩潰...砸9千萬慘當7年小王

▲這些年，李男花了大筆錢養陳女和她的3個孩子。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者洪珮瑄／綜合報導

上海一名52歲的劉姓男子與妻子結婚20多年，不過卻在7年前愛上了一名21歲的陳姓女子，不惜花大把鈔票來養對方，甚至還生下3個孩子。直到今年4月劉男與妻子攤牌，並且為了證明私生子是自己的親骨肉，向陳女提出要驗DNA，沒想到對方立刻失聯，他事後才發現，原來這7年都在幫別人養老婆和小孩。

綜合陸媒報導，劉男與28歲的陳女在7年前相識相戀，兩人不小心發生了關係，事後，陳女還懷上了孩子。劉男回憶，當時心想自己已結婚多年，孩子也大了，不想惹上這麼多麻煩，因此便拿了錢，要求陳女將孩子拿掉。不過，陳女當時堅決反對，甚至為了孩子休學，隨後，回到老家想把孩子生下。

看見陳女為了自己休學，劉男內心十分感動，決定不惜一切代價讓對方過好生活。這7年來，陳女生下了3個孩子，而且都說是劉男的，因此牢牢抓住了對方的心。另外，她還時常以扶養孩子為由，向劉男提出許多經濟上的要求，包括買車、買房，而對方也都無條件答應。

▲劉男瞞著妻子和其他女人在一起已7年。（圖／免費圖庫pakutaso）

這些年來，雖然花了大約2000萬（台幣約9000萬元），但劉男當時心想，為了孩子一切都值得。直到今年4月，劉男的妻子發現，丈夫經常匯錢給一名女子，這件事才浮出水面。事後，劉男向結婚20多年的老婆攤牌，而妻子也提出了孩子親子鑑定問題，讓他開始有些懷疑。

為了向妻子證明這一切，劉男打電話向陳女提出驗孩子DNA的事，沒想到隔天對方竟直接消失。事後，他按照陳女先前給的地址跑了一趟，才發現根本不存在，因此便立即報警處理。

經警方調查，該名陳女早就已婚，不過她與丈夫感情不好，甚至已將孩子的撫養權和所有財產都給對方，近日也決定辦離婚手續。此外，這些年來，陳女生活上的所有開銷都是劉男給的，她甚至拿所有從對方身上騙來的錢去買4套房和2輛名車。目前，警方以涉嫌詐騙罪將陳女依法行政拘留，並且將所得的房產和車輛凍結。