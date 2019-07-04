丈夫外遇6年！13歲女兒力挺媽離婚　人妻卻痛哭不願照做「鼻酸原因曝光」

▲人妻發現丈夫外遇卻不敢果斷離婚。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

香港一名人妻在IG貼文表示，她近日發現結婚14年的老公竟然趁著出差時，偷吃一名「床上技巧相當好」的女性，而且這段關係維持了6年之久，令她相當痛心。「雖然13歲的女兒很支持我與丈夫離婚，但是我卻沒辦法做到，因為我怕爭不過撫養權，也不希望女兒在小時候就沒了爸爸。」

▼人妻擔心得不到女兒撫養權。（示意圖／CFP）

人妻在IG專頁「couple.murmur」上寫道，「女兒知道我與丈夫的婚姻出現狀況後，也不斷叫我趕快離婚，但我卻做不到，因為我怕丈夫會一同爭取女兒的撫養權，加上我學歷低、工作的薪水也不如他，才驚覺我根本沒本事養大女兒；另外，想到自己的女兒從小就要沒有完整的家庭，我就滿懷愧疚。」

人妻也說，「我不知道該怎麼做才算好，就算不離婚，我也知道自己沒有勇氣面對婚姻的下半場，因為我的丈夫可是那個對不起我的男人，我怎麼能忍受得下去？我有想過要自我了結生命，可是想到女兒年幼就放不下。我總是在想，如果這件事沒被揭發，丈夫是不是就會順利瞞著我，繼續和小三發展婚外情？」

▼老公出軌6年，讓人妻崩潰。（示意圖／記者黃克翔攝）

「我不曉得要如何學會放下、原諒並且不再去想，如果離婚可以解決的話，女兒又該怎麼辦？」許多網友看完人妻的心酸故事後紛紛留言，「這種人偷吃一次，一定還會有第二次，千萬不能原諒」、「學著讓自己快樂比較重要，記得告他們兩個妨礙家庭」、「婚姻出現裂痕很難挽回，離婚會是最好的選擇」。

▼許多網友都力挺媽媽離婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

也有人說，「妳有手有腳，肯定可以靠自己養大女兒的」、「其實法官會問小孩的意願，所以別擔心爭不過撫養權！」、「千萬不要輕生，輕生是最笨的方式，只會讓外面的女人跟妳老公看不起」、「我相信妳尊重自己的選擇，女兒一定也會感受到被尊重」、「好好過生活，並且過得更好，才是最好的復仇」、「妳有女兒最大的支持，要相信自己」、「贍養費記得要多點」、「別為了孩子或是錢委屈自己」。

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