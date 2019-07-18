冰箱驚見「乳白液體」！正宮抓包老公尋刺激...她裝善良：會不會對不起大姐

▲人妻在冰箱中發現陌生母乳，之後才得知丈夫外遇還生女。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

地方中心／台中報導

台中市一名吳姓人夫與周姓女子發生婚外情，2人更生下一名女嬰，被蒙在鼓裡的吳妻意外在冰箱中發現一瓶母乳，但她並未多想，直到吳男主動告訴她在外面生了一個孩子，才驚覺丈夫外遇，氣得報警提告。法院審理時，周女辯稱不知對方已婚但被狠狠打臉，台中高分院判她有期徒刑4月，全案確定。

吳男和周女2013年4、5月間在台中市南區的租屋處發生性行為，沒想到意外懷孕，2014年2月產下一名女嬰。事後，吳妻曾協助整理這間房子，意外發現周女遺留在冰箱內的母乳，但她並不以為意，也沒有詢問丈夫母乳的來源。

直到2017年6月，吳男才主動向妻子坦承，「有跟外面的小姐生了一個女兒」，這時吳妻才知道，原來丈夫早就外遇了，一氣之下報警提告。

周女坦承有與吳男發生性行為還生下女兒，但她辯稱認識吳男時並不知道對方已有家室，更沒有見過吳妻，但這一席話卻被吳男狠狠打臉。

吳男表示，2013年剛認識周女時就有告知對方自己已婚，周女還回應，「我這樣跟你在一起，會不會對不起大姐」，他則回說，「沒關係，只要將事情隱匿好，我就可以照顧妳」，除此之外，2人之間沒有祕密，周女知道他所有戶頭、公司帳戶、家住哪裡等資訊。

台中地方法院審理後認為，周女明知男方是有老婆的人，不顧其配偶感受，仍進行相姦行為，破壞婚姻信賴，侵害被害人家庭生活圓滿利益，依妨害家庭罪將判刑4月，得易科罰金；周女不服判決結果決定上訴，但遭台中高分院駁回，全案確定。

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