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北海岸拍照「手機秒黑屏」！車自播老歌　人妻衝土地公廟刪3照片…安靜了

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▲▼看海拍照「手機秒黑屏」！轎車詭異自播老歌　人妻衝宮廟抖刪3照片…安靜了（圖／翻攝自靈異公社）

▲原PO在涼亭上，看見白衣女子！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「你們來過這裡嗎？」一名人妻下班後，跟著老公去北海岸放鬆身心，她隨手拍了3張照片，本想留作紀念，沒想到開啟一連串恐怖惡夢，小倆口嚇得飆去土地公廟求助，結果手機打開來，照片竟多出一名女子跟老婆婆，讓大批網友嚇得寒毛直豎。

一名女網友在臉書《靈異公社》分享玄奇經歷，某日晚上下班，她與老公開車去北海岸，看著唯美的海景、聽著海浪拍打岸邊的療癒聲，原PO印象中，手機電量明明有58%，怎料靠近涼亭拍完三張照後片，下秒突然自動關機，摸索了一會，手機就是無法啟動。

請繼續往下閱讀...

老公在一旁也束手無策，只好安慰「明天拿去修理看看，上車回家了！」結果兩人一上車，原PO驚呼「我手機能打開了耶」，接著興沖沖翻出剛才所拍的三張照片，詢問老公「你看岸上有一個穿白色衣服的女生，你剛剛有看到嗎？」

老公卻一臉茫然表示，「哪裡有，除了一些釣客，全場就只有你是女生」，原PO瞬間僵化，而握在手中的手機又再次關機變黑屏，兩人不發一語，準備啟動引擎離去，沒想到下秒詭異狀況再次發生，音響傳出聲音。

原PO：欸！你聽的廣播哦！放老歌…

老公：我根本都還沒啟動放音樂的

原PO：那現在怎麼辦...

老公：我們先停路邊，你試試看能不能開機，然後把照片刪除！

原PO：不行！不行！不行！手機還是開不了！

老公：好了! 我們先回家吧！回家會繞過去家裡附近那家土地公廟！再試試看吧！

夫妻倆帶著忐忑心情一路飆回家，結果抵達土地公廟門口後，原PO發現手機可以開啟了，電量顯示55%，至於涼亭的三張照片，「除了一個岸邊站白色女生，還有一張對著我們在笑的婆婆」，原PO嚇得崩潰刪圖，同一時間「車上音響馬上停止」，兩人互相凝視，老公事後嚴厲警告，「以後晚上出門，除了拍食物…什麼都不可以再亂拍！聽到了沒有？」

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▲▼看海拍照「手機秒黑屏」！轎車詭異自播老歌　人妻衝宮廟抖刪3照片…安靜了（圖／翻攝自靈異公社）

▲網友嚇得魂飛魄散！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

原PO心有餘悸表示，從那次後，手機再也沒壞掉過，大批網友看完故事後，也嚇得狂起雞皮疙瘩，「大中午看也是毛毛的」、「好可怕啊」、「金山嗎」、「真的很可惜！看不到那三張，已成回憶的照片！」、「您是磁鐵吸引器嗎？」、「6年前，我也遇到跟你一樣的事，只不過是在三重的拆除套房裡，那時我晚上去加班幫忙，只不過沒拍到阿飄，而是手機相簿出現一張黃色危險還寫著警告的標誌，我整個嚇到臉色蒼白，不敢碰手機，還是大嫂幫我刪掉的」。

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關鍵字：北海岸,金山,看海,拍照,土地公廟,人妻

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