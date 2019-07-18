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家中活逮妻子和鄰居外遇！　人夫剪刀讓小王去勢還帶走「斷根」

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▲香蕉,陰莖,下體,雞雞,剪斷,性愛,床上,上床,做愛。（圖／視覺中國）

▲綠帽夫為了報復，竟然用剪刀剪下小王生殖器。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國佛州一名男子發現妻子的外遇對象竟然是鄰居，一氣之下便衝到小王住處，不但用槍指著對方，還用剪刀把對方的生殖器無情剪斷，後來更帶著「斷根」一起逃跑，目前已被警方逮捕，將面臨入室竊盜、綁架和嚴重傷害等罪。

居住在佛州吉爾克里斯特郡(Gilchrist County)的49歲男博尼利亞(Alex Bonilla)，今年5月意外在家中撞見妻子與鄰居偷情，結果本月14日憤而闖進鄰居家，帶著一把槍威脅對方，如果不照他說的話做性命就會不保。小王在被槍威脅的情況下，在臥房內被博尼利亞用繩子五花大綁，生殖器慘被剪斷。

警方接到報案後，趕到現場發現博尼利亞居然帶著受害者的「斷根」逃亡，緊急將受害人送到醫院進行治療，並於案發幾小時後在博尼利亞所工作的一間奶製品公司將人逮捕，他目前被指控多項罪名，法官裁定125萬美元（約新台幣3890萬元）交保。目前無法得知受害人就醫後，斷裂的生殖器是否有被接回。
 

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關鍵字：外遇,小王,剪刀,鄰居,戴綠帽,Alex Bonilla,佛州,北美要聞

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