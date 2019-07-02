「誰欺負我孫女我跟他拼了」！台南嬤透早6點北上　頂高溫霸氣力挺罷工空服

▲高齡阿嬤遠從台南北上罷工現場力挺空服員。（圖／網友提供）

地方中心／桃園報導

長榮罷工邁入第13天，2日上午9時在桃園尊爵天際大飯店二度協商，工會也在協商前召開記者會表示，希望長榮航空可以釋出善意，做出友善、有效的溝通，希望訴求可以在今天達成。此外，在罷工的現場出現一名戴著紫色帽子的高齡阿嬤，充滿霸氣的現身力挺空服員，而畫面也被PO上臉書寫道，「誰敢欺負她孫女，她拿雨傘也要跟他拚！」

阿嬤現身罷工會場的畫面被拍下，並PO上臉書社團《一起陪長榮空服罷工 Fight for EVA Strike》寫道，「阿嬤霸氣外露！！！誰敢欺負她孫女，她拿雨傘也要跟他拚！！！好膽試看麥咧！！！！」

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透過畫面可以看到，阿嬤帶著紫色帽子，頂著高溫坐在空服員罷工現場，臉上表情充滿著霸氣，而照片還被寫上，「長榮航空你好膽欺負阮孫女看看啊！！！」、「大家加油！！」等語，也為現場嚴肅的氣氛燃起了一絲溫馨的氣氛。

原PO接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，阿嬤因為捨不得大家都在罵空服員，所以一聽到家人要去幫有參與罷工的妹妹加油打氣時，不管自己遠在台南，2日清晨6時就隨著家人一同北上桃園的罷工現場，說什麼也要到場力挺空服員，而在現場時，阿嬤也霸氣的說道，「我看不過公司跟大眾一直這樣欺負人，我只有一支雨傘也要拚！」

照片一PO出，不少網友紛紛留言，「地表最強阿嬤都出來了，小心被餵食」、「阿嬤霸氣的眼神，我怕怕」、「阿嬤今天不是去罵人，去養孫女...補一補...養胖點才有體力戰鬥...這才是阿嬤養的...堅持、戰鬥...必勝」、「這才叫家人好嗎！！！讓阿嬤來教教你們」。

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