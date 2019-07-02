影／失戀藉酒消愁...華航副機師發酒瘋！　「隨機攔截」女騎士狂毆出氣

突發中心／台北報導

近日航空業風波不斷，長榮罷工尚未結束，2日清晨又發生一名樓姓華航副機師失戀，藉酒消愁後竟隨機攻擊無辜女騎士的案件。事後女騎士提告傷害，台北地檢署2日下午複訊後，依傷害、強制等罪諭令樓男5萬元交保。

▲華航機師失戀心情不好，藉酒消愁後竟隨機攻擊女騎士。（圖／翻攝畫面）

檢方調查，32歲的樓男1日晚間與女友爭吵後分手，他先是在北市信義區酒吧飲酒，直到2日凌晨搭車返回公館商圈的住處後，竟在路邊發酒瘋，不斷破壞安全島上的反光柱，還隨機攔下1名賴姓女騎士，將人壓在地上狂毆，直到中正二思源所的員警聽見2人吵鬧聲響趕到現場，才將樓男制伏。

賴女無辜遭毆打後，氣得對樓男提告傷害，而樓男事後也坦承酒後鬧事，但辯稱自己當時酒醉失控，不知道自己做了什麼，並願意向賴女道歉和解。檢方2日下午訊後也依傷害、強制等罪諭令樓男5萬元交保。

樓男畢業於台大財務金融學系，曾經任職於滙豐銀行儲備幹部，在順利通過華航培訓機師的種種考驗後，成為了月薪超過20萬元的華航副機師。長相斯文的他，也曾接受過媒體採訪，當時他還向媒體透露培訓期間的艱辛，提及對於從來沒有接觸過飛行的學員，還得要先從航空英文、空氣動力學等學科學起，之後才能正式進入飛行課程，每天至少念4小時的書，比讀大學還辛苦。

然而，面對此事件的發生，中華航空則表示，「本案係屬員工個人行為，公司未被告知。凡員工涉及民、刑事案件，都將與員工面談，以瞭解實情。」