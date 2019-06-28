長榮「張景嵐、賴琳恩」現身！創造「最美罷工」　網：不挺嗎

▲長榮罷工現場集結不少網紅空姐（左起心心、花子、Becky），引起網友熱議。（圖／翻攝當事人公開IG）

地方中心／桃園報導

長榮罷工來到第9天，數百名空服員輪3班集結罷工，要求公司重視勞方訴求，而這群穿著淺藍色背心、頭繫紅絲帶奮力嘶吼的空姐中，不乏許多美麗面孔，讓這起罷工被網友笑稱為「最美罷工」。其中最受注目的空姐，除了擁有12萬粉絲的心心、被網友稱為「長榮張景嵐」的花子，以及知名部落客「長榮賴琳恩」Becky，也讓嚴肅的罷工增添了些許輕鬆氛圍。

長榮罷工引起社會關注，但網友們除了關心時事外，空姐的樣貌也掀起了一波討論熱潮，而其中長榮空姐「心心」就被網友搜出曾登上表特版，在IG上還擁有12萬名粉絲追蹤的高人氣，除此之外，她穿起制服端莊優雅的外表下，身材更是「魔鬼等級」，讓不少網友迅速被圈粉，而這次的罷工，她也在現場捍衛自己權益，勇敢替自己發聲。

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▲心心經常在公開IG上分享制服照，而私下服裝更是吸引網友目光。（圖／翻攝當事人公開IG）

另一名女神級的知名部落客「花子」，粉絲人數也不亞於心心，她擁有的逆天長腿，以及水汪汪大眼被網友們暱稱為「長榮張景嵐」，而她也參與在這次的罷工行列當中，不時在IG發布限時動態，向粉絲們更新進度，也順便透過IG發聲，力挺自家姊妹。

▲花子被網友稱為「長榮張景嵐」，私下擁有大批粉絲。（圖／翻攝當事人公開IG）

此外，還有一名也讓網友為之瘋狂的空姐「Becky」，她曾被媒體報導過，且還擁有著神似女星賴琳恩的大眼、挺鼻及尖下巴，而在服勤之餘，她也經常在網路上分享旅遊美妝心得，粉絲人數高達20萬，此次的罷工她也參與其中，不少網友看了也不禁高喊，「好想坐飛機，現在只要一個現場就能夠網羅長榮最美風景。」

▲Becky激似女星賴琳恩，擁有超過20萬名粉絲，人氣相當高。（圖／翻攝當事人公開IG）

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