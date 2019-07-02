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弟從警7天車禍亡！哥棄夢想「你來不及體會的我來」　1年後回同派出所

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▲▼弟弟分發7天不幸車禍身亡，哥哥為完成弟弟遺志放棄工程師前程，毅然從警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲弟弟洪宇頡分發7天不幸車禍身亡，哥哥洪廷宇（圖左）為完成弟弟遺志放棄工程師前程，毅然從警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

地方中心／桃園報導

桃園市警察局楊梅分局埔頂派出所一名20歲員警洪羽頡，才剛報到7天的他，2017年10月30日時不幸在上班途中發生車禍身亡，而2年後的今天，哥哥洪廷宇放棄了中興大學生物產業機電工程學系畢業的大好前程，轉考警察專科學校第37期，繼承了弟弟的遺志，也選擇了弟弟生前服務的單位，「我要告訴他，他所來不及體會的警察工作」。

警專第34期畢業的洪羽頡2017年10月23日才到桃園市警察局楊梅分局埔頂派出所報到，結果在同月30日晚間10點前往派出所上班的途中，在楊梅區高尚路41號附近，與1輛曳引車發生擦撞，經過連夜的搶救仍不幸宣告不治，讓家屬哀慟不已。

事後，其哥哥洪廷宇為了完成弟弟的遺志，大學畢業後毅然決然的報考警專第37期，並在2019年7月的暑期實習中，放棄選填離家近的派出所實習，特地選回弟弟生前服務的單位楊梅分局埔頂派出所，只為了履行當時對弟弟的承諾，他要告訴在天上的弟弟，他所來不及體會之7天後的警察工作。

▲▼弟弟分發7天不幸車禍身亡，哥哥為完成弟弟遺志放棄工程師前程，毅然從警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲洪廷宇回到弟弟生前服務的派出所，替弟弟體會他來不及體會的警察生活。（圖／記者沈繼昌翻攝）

洪媽媽接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，家中3個小孩的感情很好，一直到弟弟離開後，她才知道兄弟兩人20年來從未吵過架，且弟弟的離開也對哥哥造成很大的影響，「他的悲傷程度可能還遠高於我們做父母的」，也因為這樣，哥哥決定放棄原本的工程師夢想轉念警察。

洪媽媽提到，其實當初哥哥告訴家人要考警專時很意外，她與洪爸爸內心其實也不太願意，但做家長的只能尊重，而哥哥當時也很努力，不但要兼顧原本大學的學業，還要一邊準備警專考試，兩個不同領域的東西，「他真的很辛苦。」

如今洪廷宇順利考上警專，也即將到派出所實習，體能部分不如其他同學的他，認為學科部分必須更努力，因此在這次的期末考，他更是連續挑燈夜戰熬了5天的夜才完成考試。對此，洪媽媽也表示，以前總覺得弟弟念了警專後變得很孤僻，不愛跟家人互動，但自從哥哥也念了警專後，「才終於知道原來弟弟以前是多麼的辛苦、多麼的不簡單」，而洪廷宇也說，「弟弟以前崇拜我，但其實弟弟才是更厲害的。」

楊梅分局埔頂所所長洪淇毅也是當時已故警員洪羽頡的所長，除叮囑哥哥洪廷宇注意交通安全並灌輸其防禦駕駛觀念外，還要將還來不及教弟弟的功夫，在這一個半月的實習期間，交由哥哥代爲接收，讓弟弟尚未完成的警察工作，由哥哥接棒逐夢。

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